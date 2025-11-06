قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

توروب يحاضر لاعبي الأهلي قبل التحرك إلى استاد هزاع بن زايد

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك إلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وخلال المحاضرة، يراجع توروب الجوانب الخططية والتعليمات الفنية الأخيرة التي يرغب في تنفيذها خلال اللقاء.

وكان مدرب الأهلي قد أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن مواجهة سيراميكا كليوباترا تمثل محطة مهمة في مشوار الأهلي نحو التتويج بالبطولة، مشيرًا إلى تطلعه لتحقيق أول لقب له مع الفريق في هذه المسابقة.

وقال توروب: «هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في بطولة السوبر المصري، لكن سبق أن تواجدت في الإمارات من قبل خلال معسكرات تدريبية، وأتمنى أن تكون هذه المناسبة فرصة لتحقيق بطولة جديدة مع الأهلي».

وأضاف مدرب الأهلي: «أنا متحمس للغاية لمشاهدة جماهير الأهلي في المدرجات، وأعلم جيدًا مدى شغفهم وحماسهم، وقد شاهدت دعمهم الكبير في أكثر من مناسبة، وأتمنى أن يكونوا خلف الفريق بقوة في هذه المباراة المهمة».

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة «السابعة بتوقيت الإمارات» على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

النادي الأهلي الاهلي كرة قدم استاد هزاع بن زايد طين

