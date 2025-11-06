توروب يحاضر لاعبي الأهلي قبل التحرك إلى استاد هزاع بن زايد

يعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك إلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وخلال المحاضرة، يراجع توروب الجوانب الخططية والتعليمات الفنية الأخيرة التي يرغب في تنفيذها خلال اللقاء.

وكان مدرب الأهلي قد أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن مواجهة سيراميكا كليوباترا تمثل محطة مهمة في مشوار الأهلي نحو التتويج بالبطولة، مشيرًا إلى تطلعه لتحقيق أول لقب له مع الفريق في هذه المسابقة.

وقال توروب: «هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في بطولة السوبر المصري، لكن سبق أن تواجدت في الإمارات من قبل خلال معسكرات تدريبية، وأتمنى أن تكون هذه المناسبة فرصة لتحقيق بطولة جديدة مع الأهلي».

وأضاف مدرب الأهلي: «أنا متحمس للغاية لمشاهدة جماهير الأهلي في المدرجات، وأعلم جيدًا مدى شغفهم وحماسهم، وقد شاهدت دعمهم الكبير في أكثر من مناسبة، وأتمنى أن يكونوا خلف الفريق بقوة في هذه المباراة المهمة».

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة «السابعة بتوقيت الإمارات» على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.