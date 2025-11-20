4 عوامل حسمت الصراع.. كيف انتزع حكيمي لقب أفضل لاعب إفريقي من صلاح؟

انتزع الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان لقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2025، متفوقا على المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم غلطة سراي، ليمنح المغرب خامس تتويج في تاريخه بعد كل من أحمد فراس، محمد التيمومي، بادو الزاكي ومصطفى حجي.

كيف انتزع حكيمي لقب أفضل لاعب إفريقي من صلاح

بعد حلوله وصيفاً في آخر نسختين، تمكن حكيمي هذا العام من تحقيق اللقب بفضل موسم استثنائي على المستويين الفردي والجماعي.

وفي ما يلي أبرز العوامل التي رححت كفته في سباق الجائزة.

بصمة حاسمة في دوري أبطال أوروبا

لعب حكيمي دوراً محورياً في صناعة تاريخ باريس سان جيرمان، بعدما قاد النادي نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

ورغم مركزه الدفاعي، تمكن من التسجيل في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، ليصبح أحد أبرز مفاتيح نجاح الفريق في البطولة القارية.

أرقام فردية خارقة لمدافع

قدّم حكيمي موسماً استثنائياً على الصعيد الفردي، بأرقام أقرب لنجوم الهجوم فقد شارك الموسم الماضي في 55 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 14 هدفاً وفي بداية الموسم الحالي واصل تألقه مسجلاً هدفين وصانعاً 3 في 14 مباراة فقط.

هذه الأرقام جعلته، بحسب تحليلات فنية عديدة، أفضل ظهير أيمن في العالم حالياً.

حصاد غني من الألقاب

لم يقتصر نجاح حكيمي على دوري أبطال أوروبا، بل كان عام 2025 أحد أكثر الأعوام تتويجاً في مسيرته، بعدما ساهم في إحراز باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي و كأس فرنسا و كأس السوبر الأوروبي و كأس السوبر الفرنسي.

هذا الزخم من البطولات عزز من حظوظه في سباق الجائزة.

قيادة المنتخب المغربي والمساهمة في التأهل للمونديال

على الصعيد الدولي، برز حكيمي كأحد قادة "أسود الأطلس"، حيث حمل شارة القيادة لعدة أشهر خلال السنة.

وساهم بشكل مؤثر في تأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تتويج مستحق وسط حضور رياضي بارز

جاء تتويج حكيمي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لأول مرة في مسيرته خلال حفل شهد حضور مجموعة من كبار الشخصيات في عالم كرة القدم، من بينهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم و باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي و ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان إلى جانب حضور نخبة من نجوم القارة السمراء.