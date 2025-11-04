قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
تفاصيل محاضرة توروب مع لاعبي الأهلي في العين
رياضة

أشرف حكيمي: التتويج بدوري الأبطال لم يكن النهاية.. وسأقاتل لحصد الكرة الذهبية

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
إسلام مقلد

أكد النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، أن فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا لم يكن سوى بداية لمسيرة جديدة من التحديات والطموحات، مشيرًا إلى أن الحفاظ على اللقب يمثل مسؤولية ضخمة للفريق بأكمله، وليس مجرد إنجاز لحظة.

وقال حكيمي في مقابلة مطولة مع القناة الرسمية للنادي الفرنسي «PSG TV» مساء الإثنين: «الفوز بدوري الأبطال لم يجعل الأمور أسهل أو أصعب، لكنه حملنا مسؤولية أكبر. الآن ندرك أننا أبطال، وهذا يمنحنا طاقة إضافية للدفاع عن اللقب وإثبات جدارتنا بالمكانة التي وصلنا إليها».

وأضاف: «قليل من الأندية فقط استطاعت التتويج باللقب مرتين متتاليتين، وهذا وحده يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا. نعلم أن المهمة صعبة، لكنها محفزة وتدفعنا لمواصلة القتال بنفس الروح التي قادتنا إلى التتويج التاريخي».

وتحدث حكيمي عن مشاعر الفخر التي انتابته بعد تحقيق اللقب الأوروبي الأول في تاريخ باريس سان جيرمان، قائلاً: «كنا نحلم بهذا الإنجاز منذ سنوات، وأن نكون أول من يحقق ذلك للنادي أمر لا يُوصف. لحظة رفع الكأس كانت مليئة بالعاطفة، لكنها أيضًا بداية لمسؤولية جديدة».

وأشار الظهير المغربي إلى أن انطلاقة الموسم الحالي أكثر توازنًا من سابقه، موضحًا: «تعلمنا من أخطاء الموسم الماضي، كنا نواجه صعوبات في البداية، لكن التغييرات التي حدثت جعلت الفريق أكثر تماسكًا. الآن نحن أكثر انسجامًا وثقة، ومع بعض الصفقات الجديدة أصبح لدينا عمق أقوى في كل المراكز».

وعن المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال، قال حكيمي بثقة: «نحن مستعدون بدنيًا وذهنيًا. نعرف أن بايرن فريق كبير وعريق، لكننا أيضًا نعيش فترة ممتازة، وسنلعب أمام جماهيرنا بكل شغف. مثل هذه المباريات تصنع الفارق وتمنحنا الحافز للاستمرار».

وفي ما يتعلق بتطوره الشخصي خلال العام الجاري، أوضح الدولي المغربي أنه يعيش مرحلة نضج كروي وإنساني، قائلاً: «أشعر بأنني أكثر مسؤولية ونضجًا، وأحاول دائمًا أن أكون قدوة داخل وخارج الملعب. علاقتي مع لويس إنريكي رائعة، وثقتي في نفسي أكبر من أي وقت مضى».

ولم يُخفِ حكيمي حلمه بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي، مؤكدًا أنه يرى نفسه من بين الأسماء المستحقة للمنافسة هذا العام، حيث قال: «الترشح للجائزة في حد ذاته شرف كبير، لكني أؤمن أنني قدمت موسمًا يجعلني من ضمن المستحقين للفوز بها. الفوز بها سيكون إنجازًا شخصيًا كبيرًا، وسأواصل العمل بجد لأحقق هذا الحلم في المستقبل القريب».

واختتم قائلاً: «باريس سان جيرمان يعيش مرحلة استثنائية، وأنا جزء من هذا المشروع الطموح. أثق أن القادم سيكون أفضل، وسأواصل العمل لأصنع المزيد من التاريخ مع هذا النادي».

المغربي أشرف حكيمي أشرف حكيمي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

