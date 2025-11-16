الميركاتو يشتعل مبكرا.. من يقترب من خلافة محمد صلاح في ليفربول؟

رغم أن عقد النجم محمد صلاح يمتد حتى صيف 2027، فإن تراجع مستواه هذا الموسم أعادا النقاش داخل ليفربول حول هوية خليفته المحتملة، في وقت بدأت فيه بعض الأسماء تلوح في أفق النادي الأحمر.

سيمينيو المرشح الأبرز لخلافة صلاح

كشف موقع "OneFootball" أن الغاني أنطوان سيمينيو، جناح بورنموث، يعد الخيار الأقرب والأكثر جاهزية لتعويض صلاح عند رحيله المتوقع.

ويرى التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يمتلك كل المقومات التي يبحث عنها المدرب آرني سلوت، بفضل مرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، إضافة إلى انسجامه مع إيقاع الدوري الإنجليزي الممتاز.

خط هجوم أم خط وسط؟ احتياجات ليفربول الحقيقية

يؤكد التقرير أن ليفربول لا يحتاج إلى مهاجم جديد في يناير المقبل بقدر حاجته لإعادة بناء العمود الفقري للفريق فالخط الوسط يفتقد لاعبا قادرا على تنظيم الإيقاع، والتحكم في نسق اللعب، وتأمين الدفاع، والخروج بالكرة تحت الضغط.

ويشير الموقع إلى أن إنفاق 60 مليون جنيه إسترليني على مهاجم جديد الآن لن يكون سوى استمرار لسلسلة القرارات غير المدروسة في سوق الانتقالات، حيث أنفق النادي مئات الملايين دون معالجة نقاط الضعف الأساسية.

صلاح بين يناير وصيف 2026 ما هو السيناريو الأقرب؟

رغم وجود احتمال ضعيف لرحيل صلاح في يناير في حال ضغط الدوري السعودي للمحترفين، فإن السيناريو الأكثر واقعية هو خروجه في صيف 2026، وهو التوقيت الذي سيتيح لليفربول الحصول على مقابل مالي مناسب مع بقاء عام واحد فقط من عقده.

وترجح التقارير أن هذا المقابل سيُستخدم بالكامل لتمويل صفقة خليفته.

من بعد صلاح؟ سيمينيو أم مايكل أوليس؟

يدخل كل من أنطوان سيمينيو والفرنسي مايكل أوليس قائمة الترشيحات لخلافة أحد أهم الأجنحة في تاريخ ليفربول الحديث.

وتصف التقارير هذه الصفقة بأنها الأكبر منذ تعويض رحيل لويس سواريز في 2014، مما يعكس حجم التحدي الذي يواجهه النادي.

ويرى محللون أن سيمينيو يمثل حلا طويل الأمد وليس مجرد بديل مؤقت، وهو ما يحتاجه ليفربول في المرحلة الحالية.

من هو أنطوان سيمينيو

ولد أنطوان سيمينيو في 7 يناير 2000 في إنجلترا، وهو لاعب دولي غاني يشغل مركز الجناح والمهاجم.

عانى اللاعب من بدايات غير مستقرة، إذ فشل في اختبارات أندية كبيرة مثل أرسنال، توتنهام، وميلوول، بل وتم رفضه من كريستال بالاس بعد تجربة استمرت ثمانية أسابيع، ما جعله يفكر في اعتزال كرة القدم مبكرًا.

لكن ديف هوكاداي أقنعه بالانضمام إلى برنامج شبابي في ساوث غلوسترشاير وكلية سترود، قبل أن يلفت الأنظار ويوقع لنادي بريستول سيتي عام 2017.

المسيرة الدولية مع غانا

رغم مولده في إنجلترا، اختار سيمينيو تمثيل منتخب غانا، وتم استدعاؤه للنجوم السوداء لأول مرة في مايو 2022.

شارك لأول مرة ضد مدغشقر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ثم دخل قائمة منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بقطر.

سجل سيمينيو هدفه الدولي الأول أمام سويسرا قبل بدء المونديال، كما سجل هدفه التنافسي الأول في شباك أنجولا في مارس 2023.

وفي كأس أمم إفريقيا 2023 (التي أُقيمت في يناير 2024)، شارك أساسيا في جميع مباريات المجموعة، رغم خروج المنتخب مبكرًا.

