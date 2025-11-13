محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لثنائي منتخب مصر

أهدى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الثنائي المنضم حديثا إلى منتخب مصر، محمد إسماعيل مدافع الزمالك ومروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا، قميص فريقه.

ونشر محمد إسماعيل ومروان عثمان، صورتهما مع محمد صلاح عبر حسابهم الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب أوزبكستان في نصف النهائي الأول، بينما يجمع نصف النهائي الثاني بين إيران والرأس الأخضر، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يلتقي الخاسران في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقام مباراة مصر وأوزبكستان في نصف النهائي يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، بينما تُقام مواجهة إيران والرأس الأخضر يوم الخميس 13 نوفمبر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مصر وأوزبكستان عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.

أما المباراة النهائية فستُقام يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم الاثنين 17 نوفمبر.