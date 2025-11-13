قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لثنائي منتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
سارة عبد الله

أهدى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الثنائي المنضم حديثا إلى منتخب مصر، محمد إسماعيل مدافع الزمالك ومروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا، قميص فريقه.

ونشر محمد إسماعيل ومروان عثمان، صورتهما مع محمد صلاح عبر حسابهم الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب أوزبكستان في نصف النهائي الأول، بينما يجمع نصف النهائي الثاني بين إيران والرأس الأخضر، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يلتقي الخاسران في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقام مباراة مصر وأوزبكستان في نصف النهائي يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، بينما تُقام مواجهة إيران والرأس الأخضر يوم الخميس 13 نوفمبر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مصر وأوزبكستان عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.

أما المباراة النهائية فستُقام يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم الاثنين 17 نوفمبر.

منتخب مصر محمد صلاح ليفربول محمد إسماعيل مروان عثمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

ترشيحاتنا

متحدث الصحة

متحدث الصحة: الاستثمار في الإنسان هو الطريق للتنمية.. وهدفنا التنبؤ بالأمراض

أرشيفية

احذر من السفر في هذا الموعد.. خبير مروري يحذر من الزحام الشديد

متحدث الصحة

عبد الغفار: الجمهورية الجديدة تضع الصحة والتعليم في صدارة الأولويات

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد