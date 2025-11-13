الجمعة يوم كروي خالص.. 3 مباريات لمنتخبات مصر رسميا ووديا

تقام غدا الجمعة 3 مباريات لـ منتخب مصر الوطني الأول بقيادة حسام حسن ونظيره المنتخب الثاني الذي يقوده حلمي طولان والناشئين بقيادة أحمد الكاس.



ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للمشاركة ضمن منافسات دورة الإمارات الودية فى ضوء الإعداد لـ كأس أمم إفريقيا بالمغرب نهاية العام الجاري.

فيما يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان لـ المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر القادم في قطر.



منتخب مصر لـ الناشئين وسويسرا بـ المونديال

يبدأ منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس مباريات المنتخبات الوطنية بمواجهة نظيره منتخب سويسرا فى دور الـ 32 بـ كأس العالم للناشئين المقام في قطر.



وتنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس أمام نظيره منتخب سويسرا فى دور الـ 32 بكأس العالم للناشئين بقطر فى تمام الساعة الثالثة عصر غد الجمعة.





منتخب مصر الثاني يواجه الجزائر

منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان يواجه منتخب الجزائر وديا عصر غد الجمعة في تمام الساعة الـ 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.



يأتي ذلك فى إطار استعدادات منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان لـ المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب التي ستقام منافساتها في قطر.



موعد مباراة منتخب مصر وأوزبكستان

يشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات دورة الإمارات الودية الدولية رفقة منتخبات إيران والرأس الأخضر وأوزبكستان.



ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر أن تقام في المغرب نهاية العام الجاري.



ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر أن تقام فى المغرب نهاية العام الجاري رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.



تجري مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن أمام نظيره منتخب أوزبكستان غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.



وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت وأبوظبي الرياضية مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب أوزبكستان ضمن منافسات دورة الإمارات الودية الدولية استعدادا لـ مشاركة الفراعنة الكبار في كأس أمم إفريقيا في المغرب المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.





وتبدأ دورة الإمارات الودية الدولية بمباراة إيران ضد الرأس الأخضر في نصف النهائي اليوم الخميس في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت القاهرة.





بينما يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباراته أمام نظيره منتخب أوزبكستان غدا الجمعة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.