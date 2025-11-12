قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان ودياً.. شاهد

علا محمد

شارك الاعلامي أحمد شوبير لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوزبكستان ودياً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب أوزبكستان في نصف النهائي الأول، بينما يجمع نصف النهائي الثاني بين إيران والرأس الأخضر، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يلتقي الخاسران في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقام مباراة مصر وأوزبكستان في نصف النهائي يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، بينما تُقام مواجهة إيران والرأس الأخضر يوم الخميس 13 نوفمبر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مصر وأوزبكستان عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.
أما المباراة النهائية فستُقام يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم الاثنين 17 نوفمبر.

ويهدف الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، إلى استغلال البطولة الودية لتجربة عدد من العناصر الجديدة، ورفع درجة الانسجام بين اللاعبين، استعدادًا لخوض كأس أمم إفريقيا 2025، التي يسعى خلالها الفراعنة إلى استعادة اللقب القاري الغائب منذ عام 2010.

