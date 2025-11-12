منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان ودياً.. شاهد

شارك الاعلامي أحمد شوبير لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوزبكستان ودياً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب أوزبكستان في نصف النهائي الأول، بينما يجمع نصف النهائي الثاني بين إيران والرأس الأخضر، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يلتقي الخاسران في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقام مباراة مصر وأوزبكستان في نصف النهائي يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، بينما تُقام مواجهة إيران والرأس الأخضر يوم الخميس 13 نوفمبر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مصر وأوزبكستان عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.

أما المباراة النهائية فستُقام يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم الاثنين 17 نوفمبر.

ويهدف الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، إلى استغلال البطولة الودية لتجربة عدد من العناصر الجديدة، ورفع درجة الانسجام بين اللاعبين، استعدادًا لخوض كأس أمم إفريقيا 2025، التي يسعى خلالها الفراعنة إلى استعادة اللقب القاري الغائب منذ عام 2010.