منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن

أدى منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مساء اليوم الأربعاء، مرانه الختامي استعداد لمواجهة نظيره الأردني مواليد 2009 على الملعب الذي يستضيف المباراة في العاصمة الأردنية عمان، المقررة الرابعة من مساء الخميس.

وحرص الكابتن حسين عبد اللطيف خلال المران الرئيسي على التركيز على الجوانب الفنية بعد أن شاهد اللاعبون أكثر من محاضرة بالفيديو لطريقة لعب المنتخب الأردني.

وشهد المران الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس البعثة، والذي طالب اللاعبين بتحقيق الفوز.

ويلعب منتخب مصر 2009 أمام نظيره الأردني يومي الخميس والسبت، في إطار استعدادات الفراعنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.