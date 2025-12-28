دراما رمضان 2026.. شادي مقار يتألق من جديد في مسلسل اولاد الراعي

من جديد يعود الفنان شادي مقار بدور محوري في احداث مسلسل اولاد الراعي المقرر عرضه بموسم رمضان المقبل حيث يجسد شخصية متولي ابن عم راغب ونديم وموسي الراعي وهي شخصية انتهازية يسعي لتحقيق مصالحه الشخصية دائما علي حساب الجميع ويدخل في صراع دائم مع العائله وهو يشكل الجانب الانتهازي الوصولي ضمن احداث المسلسل.

ومسلسل اولاد الراعي الذي كتب قصته ريمون مقار و كتب السيناريو والحوار كلا من مينا بباوي ومحمود شكري وخالد شكري وطه زغلول ومن اخراج محمود كامل.

ويشارك شادي مقار في البطوله ماجد المصري وامل بشوشه و خالد الصاوي واحمد عيد و ايهاب فهمي ونيرمين الفقي والمسلسل من انتاج شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة ومن المقرر عرض المسلسل علي احد قنوات المتحدة.

مسلسل اولاد الراعى

كانت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد نشرت لقطات جديدة من كواليس تصوير مسلسل "أولاد الراعي" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل على شاشات "المتحدة".

المسلسل من بطولة ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد ونرمين الفقي وأمل بوشوشه وإيهاب فهمي وإيناس كامل وفادية عبد الغني وسامح السيد.

ويكشف "أولاد الراعي" الجانب الخفي في صراع رجال الأعمال، في إطار اجتماعي تشويقي، وهو من كتابة وإنتاج ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

وتدور أحداث "أولاد الراعى" في إطار اجتماعي مشوّق حول صراع عائلي محتدم بين الأشقاء على المال والسلطة، وذلك خلال 30 حلقة من المنتظر عرضها على إحدى قنوات مجموعة المتحدة.