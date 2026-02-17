العثور على جثة مسنة مقتولة داخل منزلها وسرقة مشغولاتها الذهبية في الغربية

شهدت قرية فرسيس التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة العثور علي جثة سيدة عجوز مسنة في العقد الخامس من عمرها مقتوله عقب سرقة مشغولات ذهبية الخاصة بها في ظروف غامضة.

تفاصيل الواقعة



وتكثف الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة وتحديد هوية الجاني ومرتكب الواقعة .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بالعثور علي جثة سيدة عجوز مقتوله داخل مسكنها في ظروف غامضة.

تحرك أمني عاجل



أوصي اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالغربية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت قيادة العميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية وقيادة العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض الواقعة وتحديد الجاني .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.