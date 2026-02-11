قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

صفقة قوية.. طارق السيد يسخر من يلسين كامويش

محمد بدران   -  
علا محمد

سخر طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق، من أداء الأنجولي يلسين كامويش، مهاجم فريق الأهلي، خلال ظهوره مع الفريق أمام الإسماعيلي.

وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "كامويش صفقة قوية جدا جدا "

حقق فريق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.


موقف الفريقين في الدوري الممتاز

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 30 محتلًا المركز الثالث مؤقتًا لحين لعب مباراة الزمالك وسموحة.

في حين واصل الإسماعيلي السقوط وتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الممتاز؛ ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الأخير.


ويواصل نادي سيراميكا كليوباترا، تربعه حتى الآن على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في جعبته 35 نقطة، من 16 مباراة خاضها الفريق.

طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق الأنجولي يلسين كامويش كامويش الأهلي مهاجم فريق الأهلي الإسماعيلي

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

5 ساعات في الشارع.. محافظ الغربية يتفقد البريد وكورنيش المحلة الجديد

إزالة 31 طاحونة ذهب غير مرخصة بمركزي قوص وفرشوط في قنا

برامج جديدة على موجات إذاعة الوادي الجديد خلال رمضان

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

