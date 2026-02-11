بيراميدز يتفوق على الأهلي في التصنيف العالمي للأندية

شهد التصنيف الشهري الجديد للأندية، المقدم من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، تواجد بيراميدز في صدارة الأندية العربية والإفريقية، متفوقا على الأهلي.

وتواجد نادي بيراميدز في الترتيب الأول إفريقيا والـ 56 عالميا، فيما جاء الأهلي في المركز 96 عالميا والثاني على المستوى الإفريقي.

كما تراجع الزمالك إلى المركز الـ 183 عالمياً بدلاً من المركز الـ 149.

وجاء ترتيب الأندية الأفريقية كالتالي:

1- بيراميدز: 56 عالميا

2- الأهلي: 96 عالميا

3- الترجي التونسي: 133 عالميا

4- صن داونز الجنوب أفريقي:141 عالميا

5- نهضة بركان المغربي: 144 عالميا

6- الزمالك: 183 عالميا.

يذكر أن فريق بيراميدز قد توج مؤخرا ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.