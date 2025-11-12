قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان في البطولة الودية استعدادًا لأمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته المكثفة لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، من خلال المشاركة في بطولة ودية دولية تستضيفها الإمارات العربية المتحدة خلال فترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر الجاري، بمشاركة أربعة منتخبات قوية.

تُقام البطولة في الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر 2025، بنظام نصف النهائي والنهائي، بمشاركة منتخبات مصر، أوزبكستان، الرأس الأخضر، وإيران.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب أوزبكستان في نصف النهائي الأول، بينما يجمع نصف النهائي الثاني بين إيران والرأس الأخضر، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يلتقي الخاسران في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقام مباراة مصر وأوزبكستان في نصف النهائي يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، بينما تُقام مواجهة إيران والرأس الأخضر يوم الخميس 13 نوفمبر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مصر وأوزبكستان عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.
أما المباراة النهائية فستُقام يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم الاثنين 17 نوفمبر.

ويهدف الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، إلى استغلال البطولة الودية لتجربة عدد من العناصر الجديدة، ورفع درجة الانسجام بين اللاعبين، استعدادًا لخوض كأس أمم إفريقيا 2025، التي يسعى خلالها الفراعنة إلى استعادة اللقب القاري الغائب منذ عام 2010.

منتخب مصر منتخب أوزبكستان كأس أمم إفريقيا 2025

