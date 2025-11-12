اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي، اليوم الأربعاء، أن أوسكار، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، نُقل إلى المستشفى بعدما كشفت فحوصات واختبارات خضع لها اللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد، عن وجود مشكلة في القلب.



وأضاف النادي أنه وسط استعدادات اللاعبين لموسم 2026 أظهر أوسكار مؤشرات عن وجود مشكلة في القلب، ورافق الطاقم الطبي للنادي اللاعب – البالغ من العمر 34 عامًا - إلى المستشفى.



وقال النادي في بيان: "نُقل اللاعب إلى مستشفى. حالته مستقرة حاليا ولا يزال تحت الملاحظة لإجراء المزيد من الفحوصات لتوضيح التشخيص".



وأضاف: "وفقا للإجراءات المعتادة واحترامًا لخصوصية اللاعب، سيتم الإعلان عن أي معلومات جديدة بمجرد صدور أي تحديث من الفريق الطبي، بالاتفاق مع أوسكار".

وأمضى أوسكار - الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع تشيلسي - معظم مسيرته مع شنجهاي بورت إذ فاز بالدوري الصيني الممتاز مرتين وأصبح من رموز هذا الدوري الذي أغرى اللاعبين الدوليين برواتب سخية.



وعاد إلى ساو باولو في ديسمبر من العام الماضي، ووقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع نادي طفولته.