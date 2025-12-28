قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل قمة الجولة الثانية بين الكاميرون وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

منتخبي الكاميرون وكوت ديفوار
منتخبي الكاميرون وكوت ديفوار
إسلام مقلد

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي الكاميرون وكوت ديفوار التشكيل الأساسي لمواجهة القمة المرتقبة، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، في لقاء يُعد من أقوى مباريات الدور الأول.

تشكيل منتخب الكاميرون

حراسة المرمى: إيباسي

خط الدفاع: جونيور – كوتو – نوهو – تشامادو

خط الوسط: يونجوا – باليبا – أفوم

خط الهجوم: مبويمو – كوفاني – ناماسو

تشكيل منتخب كوت ديفوار

حراسة المرمى: يحيى

خط الدفاع: دوي – نديكا – أوديلون – كونان

خط الوسط: كيسي – سانجاري – سيكو

خط الهجوم: أماد – بايو – ديوماندي

ويدخل المنتخبان المواجهة برغبة مشتركة في حسم الصدارة مبكرًا، بعدما حقق كل منهما الفوز في الجولة الأولى بهدف دون رد، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا خاصًا ويجعل تفاصيله التكتيكية حاسمة في تحديد هوية المتصدر للمجموعة السادسة.

ويتواجد منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار في المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا منتخبي الجابون وموزمبيق، وهي المجموعة الأخيرة في النسخة الحالية من البطولة القارية.

موعد مباراة كوت ديفوار والكاميرون

من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة، في لقاء ينتظره اهتمام جماهيري وإعلامي كبير نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما القاري.

القناة الناقلة لمباراة كوت ديفوار والكاميرون

المباراة هتتذاع عبر قناة bein sports max 1، وسيكون المعلق عصام الشوالي معلقا على أحداث المباراة.

قلة الأهداف

وتُعد المجموعة السادسة من أفقر مجموعات البطولة من حيث عدد الأهداف، حيث لم تشهد سوى هدفين فقط بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات، إذ حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على موزمبيق بهدف دون رد، بينما تفوق منتخب الكاميرون بالنتيجة ذاتها على منتخب الجابون.

وانطلقت منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 الجمعة الامضية، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، وتشهد عددًا من المواجهات القوية والقمم المرتقبة، أبرزها لقاء الكاميرون وكوت ديفوار، الذي قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد ملامح الصدارة وبطاقات التأهل في واحدة من أكثر مجموعات البطولة تنافسًا.

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة
فيلم إن غاب القط
طريقة عمل حمص الشام
اعراض سرطان المخ
