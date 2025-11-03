قائمة البرازيل لمواجهتي السنغال وتونس وديا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة السيليساو، لمواجهتي السنغال وتونس وديا.

ويواجه منتخب البرازيل نظيره السنغال يوم الجمعة 15 نوفمبر، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، فيما سيواجه السيليساو تونس يوم الإثنين 18 نوفمبر، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاءت قائمة البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو – إيدرسون – هوجو سوزا.

خط الدفاع: أليكس ساندرو – كايو هينريكي – دانيلو – إيدير ميليتاو – فابريسيو برونو – جابرييل ماجالايس – لوسيانو جوبا – ماركينيوس – باولو هينريكي – ويسلي.

خط الوسط: أندري – برونو جيمارايش – كاسيميرو – فابينيو – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: إستيفاو – جواو بيدرو – لويس هينريكي – ماتيوس كونيا – ريتشارلسون – رودريجو – فينيسوس جونيور – فيتور روكي.