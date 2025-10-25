وزير الرياضة يهنئ منتخب اليد بالفوز على البرازيل في مونديال الناشئين بالمغرب

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008، بعد فوزه على منتخب البرازيل بنتيجة 35-26، في مستهل مشواره ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عامًا، المقامة بالمغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2025، بمشاركة 12 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره بالأداء المتميز للاعبي المنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس ما تمتلكه مصر من جيل واعد في كرة اليد قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات، مشيرًا إلى دعم الوزارة الكامل للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، لمواصلة رفع راية مصر في المحافل الدولية.