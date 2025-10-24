وليد صلاح الدين يكشف سبب غياب الشناوي عن لقاء إيجل نوار

قال وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم، يغيب عن مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا، بسبب معاناته من إجهاد شديد بجانب تعرضه لنزلة برد.

وأكد مدير الكرة أن الجهاز الفني فضل منح الشناوي الراحة اللازمة حتى يتعافى بشكل تام، على أن يكون جاهزًا للمباريات المقبلة.



ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار البوروندي في الثامنة من مساء غد السبت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

شوبير- سيحا- ياسين مرعي- عمر كمال- أحمد رمضان بيكهام- بن رمضان- ياسر إبراهيم- تريزيجيه- أحمد عبدالقادر- جراديشار- محمد شكري- مروان عطية- بن شرقي- أفشة- مصطفى العش- ديانج- طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل كوكا- محمد هاني.