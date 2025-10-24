تعرف على رسالة الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية قبل انتخابات الأهلي

وجّه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، رسالة مهمة إلى أعضاء الجمعية العمومية دعاهم فيها إلى المشاركة الواسعة والتصويت في انتخابات النادي المقرر إجراؤها يوم ٣١ أكتوبر الجاري.

وأكد الخطيب أن قائمته الانتخابية تعتمد على وعي الأعضاء ومشاركتهم الفاعلة، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل عرسًا أهلاويًا حقيقيًا يجسّد روح الانتماء والعائلة الواحدة التي اعتاد عليها النادي الأهلي منذ تأسيسه، حين يشارك كل عضو في رسم مستقبل ناديه بإرادته ووحدته.

ونفى رئيس النادي ما يُتداول بشأن فوز قائمته بالتزكية، مؤكدًا أن هذه المعلومة غير صحيحة، وأن العملية الانتخابية لن تكتمل إلا بحضور الأعضاء والإدلاء بأصواتهم. كما دعاهم إلى معرفة أرقام المرشحين داخل القائمة بدقة لتجنّب أي أخطاء أثناء التصويت، لاسيما مع وجود مرشح مستقل يحمل الرقم (4).

واختتم الخطيب رسالته قائلًا إن الحضور يوم ٣١ أكتوبر هو واجب ومسؤولية تجاه الأهلي وتاريخه، وهو ما يعكس حرص الجمعية العمومية على دعم مسيرة النادي والحفاظ على مكانته الرائدة في كل المجالات.