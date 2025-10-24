قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد رئيس كولومبيا بسبب تجارة المخدرات
قبل تشكيلها.. اختصاصات ومهام اللجنة العامة بمجلس الشيوخ
أحمد سعد يشعل الأجواء في ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
منتخب مصر لليد يهزم البرازيل ببداية مشواره في كأس العالم تحت 17 عامًا
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قيادي آخر من حزب الله في جنوب لبنان
روحي تنسحب .. نقيب أطباء الغربية ينعى ابنته بكلمات مبكية بعد وفاتها بالسرطان
حقيقة ظهور كوبرا في الغربية.. مفاجأة يكشفها المزارعون
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
أزهري: تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطـ.ـفال
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
تعرف على رسالة الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية قبل انتخابات الأهلي

عبدالحكيم أبو علم

وجّه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، رسالة مهمة إلى أعضاء الجمعية العمومية دعاهم فيها إلى المشاركة الواسعة والتصويت في انتخابات النادي المقرر إجراؤها يوم ٣١ أكتوبر الجاري.

وأكد الخطيب أن قائمته الانتخابية تعتمد على وعي الأعضاء ومشاركتهم الفاعلة، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل عرسًا أهلاويًا حقيقيًا يجسّد روح الانتماء والعائلة الواحدة التي اعتاد عليها النادي الأهلي منذ تأسيسه، حين يشارك كل عضو في رسم مستقبل ناديه بإرادته ووحدته.

ونفى رئيس النادي ما يُتداول بشأن فوز قائمته بالتزكية، مؤكدًا أن هذه المعلومة غير صحيحة، وأن العملية الانتخابية لن تكتمل إلا بحضور الأعضاء والإدلاء بأصواتهم. كما دعاهم إلى معرفة أرقام المرشحين داخل القائمة بدقة لتجنّب أي أخطاء أثناء التصويت، لاسيما مع وجود مرشح مستقل يحمل الرقم (4).

واختتم الخطيب رسالته قائلًا إن الحضور يوم ٣١ أكتوبر هو واجب ومسؤولية تجاه الأهلي وتاريخه، وهو ما يعكس حرص الجمعية العمومية على دعم مسيرة النادي والحفاظ على مكانته الرائدة في كل المجالات.

