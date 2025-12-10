قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

منال عوض: التعاون مع كلية التجارة جامعة القاهرة لتطوير فكر العاملين بالمحليات

ايمان البكش

زارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مقر كلية التجارة جامعة القاهرة عقب حضورها مراسم التوقيع علي بروتوكول تعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والكلية. 

كان في استقبال وزيرة التنمية المحلية كل من الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة جامعة القاهرة والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء مجلس الكلية وعدد من الأساتذة المتفرغين بأقسام الكلية وذلك بحضور د.عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة وبحضور عدد من الطلاب والطالبات من المتميزين . 

وفي بداية اللقاء أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالتواجد مع هذه الكوكبة المتميزة من الأساتذة الكبار بالكلية في جامعة القاهرة العريقة والتي تخدم جميع المحافظات والجهات المختلفة بالدولة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنها قامت خلال توليها منصب نائب محافظ الجيزة بالتعاون مع عدد من كليات جامعة القاهرة الذين لم يبخلوا في تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لملفات عمل المحافظة والمساعدة في حل عدد المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع المحلي في بعض المناطق بالمحافظة. 

ورحبت وزيرة التنمية المحلية، بكافة الأفكار والمبادرات والدراسات العلمية الخاصة بحل بعض مشكلات البيئة والتنمية المحلية وبصفة خاصة توفير الموارد اللازمة لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية وكافة البرامج الخاصة بالمناخ والبيئة ، مشيرة إلى التعاون بين الكلية وقطاعات التدريب بالوزارتين في تدريب الكوادر المحلية وإدارات البيئة بالمحافظات والاستفادة من كافة خبرات الكلية التعليمية والعملية لتطوير فكر العاملين بالمحليات. 

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى ان الوزارة بالتعاون بعض الدولة الشقيقة والصديقة لمصر توفر منح تدريبية للعاملين في مختلف القطاعات والإدارات بالوزارة والمحافظات بالخارج . 

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ان الحكومة تسعي للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة علي أرض جميع المحافظات، وكذا تعزيز الفرص الاستثمارية والأصول الغير مستغلة وتوفير فرص العمل بالمحافظات وجذب القطاع الخاص والمستثمرين واستغلال الميزات التنافسية التي تتميز بها كل محافظة . 

من جانبها تقدمت الدكتورة لبني فريد عميد الكلية ووكلاء الكلية واعضاء هيئة التدريس بخالص التقدير لوزيرة التنمية المحلية علي هذه الزيارة المهمة للكلية ، متمنيين لها خالص التوفيق والنجاح في توليها وزارتي التنمية المحلية والبيئة .

كما أشارت عميد الكلية الى أن وزيرة التنمية المحلية نموذج مشرف وملهم للمرأة المصرية التي تتميز بالاجتهاد والتواضع والتفاني في العمل طوال مسيرتها المهنية في كافة المناصب التي تولتها بالدولة . 

وخلال اللقاء عرض عدد من أعضاء هيئة التدريس والوكلاء ملخص لعدد من الأبحاث والدراسات العلمية التي تقدم مقترحات وأفكار وحلول لدعم جهود وزارتي  التنمية المحلية والبيئة في الملفات الخاصة بتمويل مشروعات مواجهة التغيرات المناخية وتقييم لمحميات الطبيعية وغيرها من الملفات الخدمية والتنموية علي أرض المحافظات والتي تدعم رؤية الوزارة .

