الخطيب يكشف سر إختيار قائمته لمجلس إدارة جديد للأهلي

قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، إن قائمته تضم نخبة من الكفاءات المتميزة التي تجمع بين الخبرة والطموح الشبابي، مؤكدًا أن كل عضو منها يمتلك من القدرات والخبرات ما يؤهلهم لتقديم إضافة حقيقية في مجاله خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، خلال لقائه بأعضاء الجمعية العمومية في مقر النادي بالجزيرة، أن شعار القائمة "تكملة المشوار.. تنمية واستثمار" يتطلب إيجاد موارد جديدة، وأن قائمته الانتخابية تضم كوادر شابة وخبرات متنوعة، في إطار عملية تطوير وتحديث مستمرة، حيث شهدت القائمة تغييرات تصل إلى 50% من الأسماء، بما يواكب فكر النادي الاستثماري الحديث.

وأكد أنه حرص قبل إعلان القائمة، على الاستماع لكل المرشحين المحتملين ورؤيتهم لمستقبل الأهلي، لافتًا إلى وجود دور للجميع خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق الكابتن محمود الخطيب إلى تقديم قائمته الانتخابية، حيث أشاد برجل الأعمال ياسين منصور، المرشح لمنصب نائب الرئيس، مؤكدًا أنه أحد أبرز رموز الاستثمار في مصر والعالم العربي، أحب فكرًا متطورًا يليق بحجم الأهلي، ووجوده إضافة قوية للنادي.

وشدد الخطيب على دور ياسين منصور في التفاوض مع مانويل جوزيه من قبل على العودة؛ عندما سافرا معًا إلى البرتغال لإقناعه بالعودة.

وأضاف: «ياسين منصور نموذج للانتماء وإنكار الذات، قدّم الكثير للأهلي دون أن يسعى إلى الظهور، وكان دائمًا داعمًا لأفكار التطوير والاستثمار داخل النادي».

كما أثنى الخطيب على المهندس خالد مرتجي، المرشح لمنصب أمين الصندوق، مؤكدًا أنه أحد أبناء الأهلي المخلصين الذين نشأوا داخل جدرانه وتشربوا قيمه.

وقال: «رأيت في خالد مرتجي عام 2017 كفاءة كبيرة، لكنه فضّل التواجد كعضو مجلس إدارة بكل تواضع، ثم وافق على دخول الانتخابات المقبلة على منصب أمين الصندوق وأكد أنه واجهة مشرفة وسفير مثقف للأهلي في الخارج».

وأوضح الخطيب أن طارق قنديل يتمتع بخبرة مصرفية كبيرة اكتسبها من عمله الطويل في قطاع البنوك، إلى جانب ما حققه من إنجازات واضحة في تطوير لجنة العضوية بالنادي.

وأكد أهمية استكمال هذا الجهد ووضع خطة لتعظيمه في السنوات القادمة من خلال رؤية استثمارية تتماشى مع طموحات الأهلي إلى جانب دوره في ملف العضويات التي ساهم فيها.

وأشار إلى أن محمد الغزاوي يُعد أحد العناصر البارزة في ملف الاستثمار؛ لما يمتلكه من فكر علمي متكامل وخلفية أكاديمية في العلوم السياسية، فضلًا عن اهتمامه بالرياضة وخاصة التنس، مؤكدًا أنه من أصحاب الرؤى العملية التي تسهم في تقديم حلول تخدم مصلحة النادي، وساهم بجهد ملحوظ في أعمال لجنة الاستثمار.

وأضاف رئيس الأهلي أن محمد الدماطي الإدارة، جًا ناجحًا للشباب القادر على إدارة المؤسسات الكبرى بكفاءة عالية، ويتميز بفكر متطور ورؤية واضحة تسهم في تعظيم موارد النادي والحفاظ عليها بأسلوب احترافي ومستدام.

وفي حديثه عن محمد الجارحي، أثنى الخطيب على تجربته وخبرته الكبيرة من خلال عمله الخاص وقضائه دورتين في مجلس الإدارة، مشيرًا إلى إسهاماته الواضحة في ملفي الاستثمار والعمل المجتمعي من خلال مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، فهو نموذج للشخص الذي ينجح في كل مهمة يتولاها.

وتطرق الخطيب إلى الحديث عن سيد عبد الحفيظ، مؤكدًا أنه أحد أبناء الأهلي المخلصين الذين تربوا داخل جدرانه منذ الصغر، ويعرف جيدًا كيف يحافظ على قيم النادي وثوابته.

وأوضح أن عبد الحفيظ مؤهل لإدارة ملفات كرة القدم بشكل يومي والمشاركة في صنع القرار الرياضي داخل المجلس القادم.

وأشاد الخطيب بالمهندس حازم هلال، مثمنًا كفاءته ودوره البارز في لائحة النظام الأساسي للنادي ومجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، ودوره في توقيع اتفاق استاد الأهلي، مشيرًا إلى لفتته الإنسانية بالتبرع بمكافأته من شركة الأهلي للمنشآت لصالح مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.

كما أشاد رئيس الأهلي بالمهندس أحمد حسام عوض، واصفًا إياه بأنه أحد أبناء الأهلي الحقيقيين، إذ بدأ مسيرته داخل لجان الشباب كعضو ثم رئيس وقدم نجاحًا كبيرًا ووصل إلى وجوده كعضو مجلس إدارة بالتعيين في اتحاد الكرة، قبل أن يتولى مهام في شركة الكرة، حيث نجح في أن يكون حلقة وصل فعالة بين الشركة ومجلس الإدارة، وساهم مع مجلس إدارة شركة الكرة الذي يعمل دون مقابل في تسويق حقوق النادي وتوفير موارد مالية مهمة، مؤكدا أن له دورًا كبيرًا في المرحلة المقبلة.