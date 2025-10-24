قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
الفيلم المصري المستعمرة يحصد جائزة نجمة الجونة البرونزية
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت
تحويل سيارتك إلي غاز بدون جنيه مقدم .. البترول توضح الخطوات وطريقة التقديم
بتشتغل بالضوء.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين
فيريرا يرفض طلبا مهما للاعبي الزمالك بعد الفوز على ديكيداها
لو انتي قدامي دلوقتي كنت ضربتك علقة محترمة .. رد حسام موافي على سائلة
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب يكشف سر إختيار قائمته لمجلس إدارة جديد للأهلي

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، إن قائمته تضم نخبة من الكفاءات المتميزة التي تجمع بين الخبرة والطموح الشبابي، مؤكدًا أن كل عضو منها يمتلك من القدرات والخبرات ما يؤهلهم لتقديم إضافة حقيقية في مجاله خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، خلال لقائه بأعضاء الجمعية العمومية في مقر النادي بالجزيرة، أن شعار القائمة "تكملة المشوار.. تنمية واستثمار" يتطلب إيجاد موارد جديدة، وأن قائمته الانتخابية تضم كوادر شابة وخبرات متنوعة، في إطار عملية تطوير وتحديث مستمرة، حيث شهدت القائمة تغييرات تصل إلى 50% من الأسماء، بما يواكب فكر النادي الاستثماري الحديث.

وأكد أنه حرص قبل إعلان القائمة، على الاستماع لكل المرشحين المحتملين ورؤيتهم لمستقبل الأهلي، لافتًا إلى وجود دور للجميع خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق الكابتن محمود الخطيب إلى تقديم قائمته الانتخابية، حيث أشاد برجل الأعمال ياسين منصور، المرشح لمنصب نائب الرئيس، مؤكدًا أنه أحد أبرز رموز الاستثمار في مصر والعالم العربي، أحب فكرًا متطورًا يليق بحجم الأهلي، ووجوده إضافة قوية للنادي.

وشدد الخطيب على دور ياسين منصور في التفاوض مع مانويل جوزيه من قبل على العودة؛ عندما سافرا معًا إلى البرتغال لإقناعه بالعودة.

وأضاف: «ياسين منصور نموذج للانتماء وإنكار الذات، قدّم الكثير للأهلي دون أن يسعى إلى الظهور، وكان دائمًا داعمًا لأفكار التطوير والاستثمار داخل النادي».

كما أثنى الخطيب على المهندس خالد مرتجي، المرشح لمنصب أمين الصندوق، مؤكدًا أنه أحد أبناء الأهلي المخلصين الذين نشأوا داخل جدرانه وتشربوا قيمه.

وقال: «رأيت في خالد مرتجي عام 2017 كفاءة كبيرة، لكنه فضّل التواجد كعضو مجلس إدارة بكل تواضع، ثم وافق على دخول الانتخابات المقبلة على منصب أمين الصندوق وأكد أنه واجهة مشرفة وسفير مثقف للأهلي في الخارج». 

وأوضح الخطيب أن طارق قنديل يتمتع بخبرة مصرفية كبيرة اكتسبها من عمله الطويل في قطاع البنوك، إلى جانب ما حققه من إنجازات واضحة في تطوير لجنة العضوية بالنادي.

طكما أكد  أهمية استكمال هذا الجهد ووضع خطة لتعظيمه في السنوات القادمة من خلال رؤية استثمارية تتماشى مع طموحات الأهلي إلى جانب دوره في ملف العضويات التي ساهم فيها.همت في تعظيم موارد النادي.

وأشار إلى أن محمد الغزاوي يُعد أحد العناصر البارزة في ملف الاستثمار؛ لما يمتلكه من فكر علمي متكامل وخلفية أكاديمية في العلوم السياسية، فضلًا عن اهتمامه بالرياضة وخاصة التنس، مؤكدًا أنه من أصحاب الرؤى العملية التي تسهم في تقديم حلول تخدم مصلحة النادي، وساهم بجهد ملحوظ في أعمال لجنة الاستثمار.

وأضاف رئيس الأهلي أن محمد الدماطي الإدارة، جًا ناجحًا للشباب القادر على إدارة المؤسسات الكبرى بكفاءة عالية، ويتميز بفكر متطور ورؤية واضحة تسهم في تعظيم موارد النادي والحفاظ عليها بأسلوب احترافي ومستدام.

وفي حديثه عن محمد الجارحي، أثنى الخطيب على تجربته وخبرته الكبيرة من خلال عمله الخاص وقضائه دورتين في مجلس الإدارة، مشيرًا إلى إسهاماته الواضحة في ملفي الاستثمار والعمل المجتمعي من خلال مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، فهو نموذج للشخص الذي ينجح في كل مهمة يتولاها.

وتطرق الخطيب إلى الحديث عن سيد عبد الحفيظ، مؤكدًا أنه أحد أبناء الأهلي المخلصين الذين تربوا داخل جدرانه منذ الصغر، ويعرف جيدًا كيف يحافظ على قيم النادي وثوابته.

وأوضح أن عبد الحفيظ مؤهل لإدارة ملفات كرة القدم بشكل يومي والمشاركة في صنع القرار الرياضي داخل المجلس القادم.

وأشاد الخطيب بالمهندس حازم هلال، مثمنًا كفاءته ودوره البارز في لائحة النظام الأساسي للنادي ومجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، ودوره في توقيع اتفاق استاد الأهلي، مشيرًا إلى لفتته الإنسانية بالتبرع بمكافأته من شركة الأهلي للمنشآت لصالح مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.

كما أشاد رئيس الأهلي بالمهندس أحمد حسام عوض، واصفًا إياه بأنه أحد أبناء الأهلي الحقيقيين، إذ بدأ مسيرته داخل لجان الشباب كعضو ثم رئيس وقدم نجاحًا كبيرًا ووصل إلى وجوده كعضو مجلس إدارة بالتعيين في اتحاد الكرة، قبل أن يتولى مهام في شركة الكرة، حيث نجح في أن يكون حلقة وصل فعالة بين الشركة ومجلس الإدارة، وساهم مع مجلس إدارة شركة الكرة الذي يعمل دون مقابل في تسويق حقوق النادي وتوفير موارد مالية مهمة، مؤكدا أن له دورًا كبيرًا في المرحلة المقبلة.

النادي الأهلي محمود الخطيب كرة قدم الدوري المصري بطولة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

ترشيحاتنا

وفد أزهري

لمسة وفاء.. وفد أزهري يشارك في عزاء الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: من آداب التعامل الإسلامي قبول الهدية مهما كانت قليلة مع إظهار الفرح بها

الجامع الأزهر

20 ألف دارس ودراسة في موسم جديد بالرواق الأزهري

بالصور

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت.. مقرمش زي المطاعم

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت

الشرقية أولى الجمهورية في مبادرة 100 يوم صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تريندات ألوان أظافر موضة شتاء 2026 .. مزيج من الجرأة والرقي

أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026

بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد