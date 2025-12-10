قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
استقالة سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة.. فما الأسباب؟
بدء التشغيل الرسمي لأول قسم حضّانات ووحدة عناية حديثي الولادة (NICU) بالقنطرة شرق
كاتب: الرئيس السيسي وجه بضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وانعكاس إرادة الناخبين
غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة
افتتاح المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان أحد المشروعات الحضارية بالجيزة
فيديوهات وأرباح قادتهم للسجن.. أم سجدة تلحق بهدير عبدالرزاق وسوزي بسبب التيك توك
أول رد فعل من حسام حسن بعد خروج منتخب حلمى طولان من كأس العرب
أشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
القبض على عصابة تستغل 18 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة
الاحتلال يعتقل 100 فلسطيني في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الجيزة يتابع انتخابات النواب بالـ7 دوائر الملغاة داخل مركز السيطرة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام أعمال فتح اللجان لانتخابات مجلس النواب بعدد 7 دوائر بنطاق المحافظة من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة. 


واطّلع المحافظ على تقرير الفتح المقدم من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام والمتضمّن وصول القائمين على العملية الانتخابية إلى مقار اللجان في المواعيد المحددة، وبدء استقبال الناخبين، وتوفير احتياجات استقبال الجمهور من المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، إلى جانب تيسير تنقلات ذوي الاحتياجات الخاصة.


ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة على مدار اليوم وتكثيف التواجد الميداني بمحيط اللجان للتأكد من انتظام الحركة المرورية، ومنع أي إشغالات، ورفع التعديات، ومنع تراكم المخلفات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة المرافق والهيئة العامة للنظافة والتجميل. 

كما شدّد المحافظ على المتابعة المستمرة لانتشار فرق الطوارئ وتوافر سيارات شفط المياه بمحيط كل لجنة استعدادًا لأي تحذيرات بشأن سقوط الأمطار، مع المتابعة الدورية على مدار الساعة لغرفة العمليات الرئيسة للمحافظة المنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وتلقي البلاغات والتقارير الواردة من الغرف الفرعية بمقار الأجهزة والوحدات المحلية لسرعة التعامل مع أي حالات طوارئ.


كما أكّد المحافظ تمام الاستعدادات لاستقبال الناخبين وتجهيز المقار واللجان المنعقد بها الانتخابات اليوم الأربعاء وغدًا الخميس. 
وتشمل الدوائر الانتخابية المنعقدة بالمحافظة الدائرة الأولى بقسم الجيزة، والتي تضم مناطق جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، والدائرة الثالثة بمركز البدرشين التي تضم مركزي البدرشين والعياط، والدائرة السادسة بقسم بولاق الدكرور، بالإضافة إلى الدائرة السابعة بقسم العمرانية التي تشمل العمرانية والطالبية. وتشمل الدوائر كذلك الدائرة التاسعة بقسم الأهرام، والدائرة العاشرة بقسم أول أكتوبر التي تضم مدن حدائق أكتوبر ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات، فضلًا عن الدائرة الثانية عشرة بمركز منشأة القناطر والتي تضم مناطق أوسيم والوراق ومنشأة القناطر. وقد وجّه المحافظ برفع حالة الطوارئ بكافة الأجهزة والجهات المعنية بتنظيم أعمال الانتخابات ومتابعتها بنطاق المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل.

محافظ الجيزة انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

محمد صلاح وسلوت

رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان

محسن صالح

محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب

محمد رمضان ومحمد صلاح

محمد رمضان يوجّه رسالة قوية لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول.. ماذا قال؟

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

ترشيحاتنا

المتهمات

القبض على سيدتين يمارسن الأعمال المنافية للأداب بالإسكندرية

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى مجموعة من الأشخاص على آخر بقنا

متهم

للنصب على المواطنين.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمى بالبحيرة

بالصور

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد