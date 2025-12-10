محافظ الجيزة يتابع انتخابات النواب بالـ7 دوائر الملغاة داخل مركز السيطرة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام أعمال فتح اللجان لانتخابات مجلس النواب بعدد 7 دوائر بنطاق المحافظة من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة.



واطّلع المحافظ على تقرير الفتح المقدم من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام والمتضمّن وصول القائمين على العملية الانتخابية إلى مقار اللجان في المواعيد المحددة، وبدء استقبال الناخبين، وتوفير احتياجات استقبال الجمهور من المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، إلى جانب تيسير تنقلات ذوي الاحتياجات الخاصة.



ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة على مدار اليوم وتكثيف التواجد الميداني بمحيط اللجان للتأكد من انتظام الحركة المرورية، ومنع أي إشغالات، ورفع التعديات، ومنع تراكم المخلفات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة المرافق والهيئة العامة للنظافة والتجميل.

كما شدّد المحافظ على المتابعة المستمرة لانتشار فرق الطوارئ وتوافر سيارات شفط المياه بمحيط كل لجنة استعدادًا لأي تحذيرات بشأن سقوط الأمطار، مع المتابعة الدورية على مدار الساعة لغرفة العمليات الرئيسة للمحافظة المنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وتلقي البلاغات والتقارير الواردة من الغرف الفرعية بمقار الأجهزة والوحدات المحلية لسرعة التعامل مع أي حالات طوارئ.



كما أكّد المحافظ تمام الاستعدادات لاستقبال الناخبين وتجهيز المقار واللجان المنعقد بها الانتخابات اليوم الأربعاء وغدًا الخميس.

وتشمل الدوائر الانتخابية المنعقدة بالمحافظة الدائرة الأولى بقسم الجيزة، والتي تضم مناطق جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، والدائرة الثالثة بمركز البدرشين التي تضم مركزي البدرشين والعياط، والدائرة السادسة بقسم بولاق الدكرور، بالإضافة إلى الدائرة السابعة بقسم العمرانية التي تشمل العمرانية والطالبية. وتشمل الدوائر كذلك الدائرة التاسعة بقسم الأهرام، والدائرة العاشرة بقسم أول أكتوبر التي تضم مدن حدائق أكتوبر ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات، فضلًا عن الدائرة الثانية عشرة بمركز منشأة القناطر والتي تضم مناطق أوسيم والوراق ومنشأة القناطر. وقد وجّه المحافظ برفع حالة الطوارئ بكافة الأجهزة والجهات المعنية بتنظيم أعمال الانتخابات ومتابعتها بنطاق المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل.