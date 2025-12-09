محافظ الجيزة: جاهزية المقار لانطلاق انتخابات مجلس النواب بسبع دوائر ملغاة

أعلنت محافظة الجيزة عن جاهزية المراكز والمقار الانتخابية لانطلاق انتخابات مجلس النواب بالدوائر التي صدر بشأنها حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها والبالغ عددها سبع دوائر انتخابية والمقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن جميع التجهيزات اللوجستية والتنظيمية قد تم الانتهاء منها لضمان سير العملية الانتخابية في مناخ آمن ومنظم مشيراً أن المقار الانتخابية أصبحت مهيأة بالكامل لاستقبال الناخبين.

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات المركزية والفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع مديرية أمن الجيزة لتأمين اللجان الانتخابية، وتوفير جميع متطلبات العملية الانتخابية لضمان انطلاقها دون معوقات.



وأوضح محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية وتجهيز أماكن انتظار مخصصة للناخبين أمام المقار الانتخابية بما يضمن تيسير عملية التصويت كما تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأجهزة المعنية المختلفة لمتابعة جاهزية اللجان بالإضافة إلى تشكيل لجان ميدانية للمرور على المقرات للتأكد من توافر كافة التجهيزات المطلوبة. كما كثفت أجهزة المحافظة أعمال الإنارة والنظافة ورفع الإشغالات بمحيط ومداخل اللجان الانتخابية لتوفير بيئة مناسبة للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.



وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الأحياء والمراكز التي ستُجرى بها الانتخابات، وكذلك لجميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، بضرورة توفير الدعم الكامل للعناصر المشاركة من القضاة وأفراد التأمين، إلى جانب توفير سبل الراحة للناخبين لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة الجيزة خلال هذا الاستحقاق الدستوري المهم.



وتجري العملية الانتخابية بمحافظة الجيزة في سبع دوائر انتخابية تشمل الدائرة الأولى بقسم الجيزة وتضم مناطق جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، والدائرة الثالثة بمركز البدرشين والتي تضم مركزي البدرشين والعياط، والدائرة السادسة بقسم بولاق الدكرور، والدائرة السابعة بقسم العمرانية التي تشمل العمرانية والطالبية.

كما تشمل العملية الانتخابية الدائرة التاسعة بقسم الأهرام، والدائرة العاشرة بقسم أول أكتوبر التي تضم مدن حدائق أكتوبر و6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات، فضلًا عن الدائرة الثانية عشرة بمركز منشأة القناطر والتي تضم مناطق أوسيم والوراق ومنشأة القناطر.