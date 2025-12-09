قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بالصف ويشدد على كفاءة تقديم الخدمات

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أمس الاثنين، جولة موسعة بمركز ومدينة الصف؛ لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بقرية الودي، حيث تابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واطمأن على جاهزية المركز بالأجهزة والأنظمة الداعمة لتيسير العمل.
 

كما تابع تجربة عملية لتقديم أحد المواطنين طلبًا داخل المركز، بدءًا من تسجيله وحتى استلامه من قِبل الموظفين، بما يعكس كفاءة منظومة التحول الرقمي في تسهيل الخدمات الحكومية.
 

وشدد المحافظ على أهمية الدور الحيوي للمراكز التكنولوجية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أنها تمثل حلقة رئيسية في منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية.
 

وأوضح أن التعامل مع المواطنين داخل المركز يجب أن يتم بمنتهى الاحترافية وسرعة الاستجابة مع الالتزام بتقديم المعلومات بدقة وإنهاء الطلبات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تقديم خدمة حضارية تليق بالمواطن ويعزز ثقة الجمهور في المنظومة الحكومية الجديدة.
 

كما شملت الجولة تفقد عدد من المكونات الخدمية داخل مشروع الإسكان الحضاري بالديسمي والمُعد لتسكين 256 أسرة من متضرري السيول، والذي يضم وحدات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.
 

وتفقد المحافظ مشروع مركز شباب الديسمي الذي يحتوي على منشآت خدمية وملعب خماسي لخدمة شباب وأهالي المنطقة، مؤكدًا أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية داخل مراكز الشباب لدعم قدرات الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية.
 

وفي نفس السياق، تفقد محافظ الجيزة أعمال تشغيل نقطة إسعاف الودي، المُقامة على مساحة 250م² ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تحظى بمتابعة دورية من القيادة السياسية نظرًا لأهميتها في تحسين جودة الخدمات الرئيسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري.
وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير عام إسعاف الجيزة حول مكونات نقطة الإسعاف، والتي تضم 26 سيارة إسعاف، منها 23 سيارة عناية مركزة متنقلة، لتخدم قرية الودي والقرى المجاورة لها، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ويضمن تلبية احتياجات الأهالي.
وأكد المحافظ أهمية الدور المحوري لنقاط الإسعاف المنشأة حديثًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنه تم توفير الأطقم الطبية والفنية المتخصصة لتشغيل نقطة إسعاف الودي بكفاءة عالية.


كما شملت جولة المحافظ تفقد التجهيزات النهائية لمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الودي بمركز ومدينة الصف، والتي تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتوفير خدمات صحية متكاملة ورعاية أساسية لمواطني القرية والقرى المحيطة بها.
وتفقد المحافظ عيادة الأسنان، وقسم تنظيم الأسرة، وغرفة التثقيف الأسري والطبي، وعددًا من العيادات الأخرى داخل الوحدة.


رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووليد عبداللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، والدكتور إسحاق جميل وكيل وزارة الصحة بالجيزة، وفرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة الصف.

