الجيزة .. استعدادات مكثفة للتدريب العملي لمواجهة الأزمات والكوارث

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مؤتمرًا تنسيقيًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر 164) والمقرر إجراؤه خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2026، وذلك في إطار حرص المحافظة على رفع جاهزية مختلف الأجهزة للتعامل مع المواقف الطارئة.

وشهد المؤتمر حضور محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية وممثلي أجهزة المدن الجديدة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أن التدريب العملي المشترك يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة، كونه يمثل محاكاة واقعية لاختبار قدرات المحافظة وقياس سرعة وكفاءة التحرك في إدارة الأزمات والكوارث المحتملة.

وأوضح أن التدريب يتضمن مشاركة واسعة من معدات الأحياء والمراكز والمديريات لاستعراض إمكانات المحافظة وتحديد مهام كل جهة في حال وقوع أي أزمة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الجيزة تعمل بشكل مستمر على رفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية والكوادر البشرية المدربة، بما يتماشى مع التطور الذي تشهده مختلف القطاعات.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، والإسراع في استكمال التجهيزات المطلوبة قبل بدء التدريب، لافتًا إلى أن المحافظة نجحت في تنفيذ التدريب العملي المشترك الماضي الأمر الذي يعكس جاهزية أجهزتها التنفيذية.

وخلال اللقاء، قدّم المستشار العسكري عرض شامل ، تناول المحاور الرئيسية للتدريب، ومفهوم ومحتوى التدريب العملي، وآليات التنفيذ، ومراحل التدريب، وأدوار الأجهزة المشاركة.

كما شمل العرض شرحًا تفصيليًا للخطة الزمنية المقترحة الخاصة بالإعداد والتجهيز للتدريب (صقر 164)، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والعسكرية والأمنية بالمحافظة.

وشهد المؤتمر استعراضًا موسعًا للجانب الفني لآليات تنفيذ التدريب العملي المشترك، والذي يشمل إعداد سيناريوهات دقيقة تحاكي أزمات محتملة .