قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجيزة .. استعدادات مكثفة للتدريب العملي لمواجهة الأزمات والكوارث

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مؤتمرًا تنسيقيًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر 164) والمقرر إجراؤه خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2026، وذلك في إطار حرص المحافظة على رفع جاهزية مختلف الأجهزة للتعامل مع المواقف الطارئة.

وشهد المؤتمر حضور محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية وممثلي أجهزة المدن الجديدة.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أن التدريب العملي المشترك يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة، كونه يمثل محاكاة واقعية لاختبار قدرات المحافظة وقياس سرعة وكفاءة التحرك في إدارة الأزمات والكوارث المحتملة. 

وأوضح أن التدريب يتضمن مشاركة واسعة من معدات الأحياء والمراكز والمديريات لاستعراض إمكانات المحافظة وتحديد مهام كل جهة في حال وقوع أي أزمة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الجيزة تعمل بشكل مستمر على رفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية والكوادر البشرية المدربة، بما يتماشى مع التطور الذي تشهده مختلف القطاعات.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، والإسراع في استكمال التجهيزات المطلوبة قبل بدء التدريب، لافتًا إلى أن المحافظة نجحت في تنفيذ التدريب العملي المشترك الماضي الأمر الذي يعكس جاهزية أجهزتها التنفيذية.

وخلال اللقاء، قدّم المستشار العسكري عرض شامل ، تناول المحاور الرئيسية للتدريب، ومفهوم ومحتوى التدريب العملي، وآليات التنفيذ، ومراحل التدريب، وأدوار الأجهزة المشاركة.
كما شمل العرض شرحًا تفصيليًا للخطة الزمنية المقترحة الخاصة بالإعداد والتجهيز للتدريب (صقر 164)، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والعسكرية والأمنية بالمحافظة.
وشهد المؤتمر استعراضًا موسعًا للجانب الفني لآليات تنفيذ التدريب العملي المشترك، والذي يشمل إعداد سيناريوهات دقيقة تحاكي أزمات محتملة .

محافظ الجيزة مجابهة الأزمات والكوارث صقر 164 منظومة إدارة الأزمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

سعيد مختار

القافلة تسير.. أول تعليق من طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها

الأرصاد الجوية

لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

ترشيحاتنا

ارشيفيه

انفجار تانك بمصنع طوب بالدقهلية.. وإصابة ثلاثة بحروق متنوعة

أرشيفية

شاهد الملك: طلبوا تسفير الأولاد ودولارات وتعيينات لتسريب كراسة كينج مريوط

المتهمات

القبض على شخص و3 فتيات يمارسون الرذيلة بالإسكندرية

بالصور

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

فيلم الست
فيلم الست
فيلم الست

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد