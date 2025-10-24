فتحي سند يعلق علي قرار رابطة الأندية بتوقيع غرامة علي النادي الأهلي

كشف الناقد الرياضي فتحي سند قرار رابطة الأندية بتوقيع غرامة علي النادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب فتحي سند :" رابطة الأندية تقرر توقيع غرامة مالية على الأهلي قيمتها 150 ألف جنيه ومنع المتواجدين في مباراة الاتحاد السكندري من حضور مباراة واحدة بسبب السباب الجماعي من الجماهير ضد نادي منافس".



عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي و«إيجل نوار» اليوم الجمعة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة؛ وذلك لتحديد كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت في دوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع من الأهلي: سمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، ومحمد أسامة ووائل محمد إداريا الفريق، وذلك في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، والوفد الإداري لفريق إيجل نوار بطل بوروندي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي بالكامل فيما يرتدي فريق إيجل نوار طاقمًا من اللون الأبيض بخطوط سوداء، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار بطل بوروندي في الثامنة من مساء غدٍ السبت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها على استاد القاهرة