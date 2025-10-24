أرقام بدون أفعال ورفع قيمة الاشتراك .. ماذا قدم سلامة مع الاتحاد السكندري؟

يواجه الاتحاد السكندري أزمات عديدة عقب رحيل محمد مصيلحي رئيس النادي الأسبق عن قيادة النادي وتقديم اعتذره رغم تحقيق نتائج إيجابية في كافة الألعاب الرياضية بالإضافة إلي الخدمات الإنشانية في تاريخ النادي خلال فترة تواجده.

وتحمل محمد مصيلحي رئيس النادي الأسبق مبالغ مالية ضخمة من نفقته الشخصية على مدار السنوات الماضية من أجل تحقيق البطولات والحفاظ على استقرار النادي من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر.

وألمح محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي في الوقت الحالي في تصريحات سابقة إلى أن مجلس الإدارة بالكامل قد يستقيل إذا لم يعد مصيلحي إلى رئاسة النادي، لكنه تولى مهام الرئاسة بعد استقالة مصيلحي النهائية في يونيو 2025.

وصرح محمدسلامة بأنه ضخ 100 مليون جنيه من أمواله الخاصة في النادي على مدار 3 أشهر

وأشرف محمدسلامة على إدارة النادي، بما في ذلك دعم فريق الكرة والتعاقد مع بعض الصفقات التي لم تقدم المستوي المنتظر لدي جماهير زعيم الثغر حيث وقعت كافة الاختيارات بإختيار أحمد سامي المدير الفني السابق للفريق .

وعقب تولي تامر مصطفي القيادة الفنية للفريق أبدي عدم إقناعه بكافة الصفقات التي تم التعاقد معاها وهو مايعني إهدار الأموال في صفقة غير لائقة بزعيم الثغر

وقرر مجلس الإدارة برئاسة سلامة زيادة قيمة العضويات الجديدة للنادي إلى 300 ألف جنيه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025.

و أوضح سلامة أن الفجوة بين إيرادات ومصروفات النادي تقارب 140 مليون جنيه سنوياً.



ويتمسك محمد أحمد سلامة بقرارته دون اتخاذ رأي أغلبية مجلس إدارة الاتحاد السكندري وهو مايعوق إستكمال مخطط محمد مصيلحي رئيس الاتحاد لاسكندري السابق والتي تقود قلعة زعيم الثغر إلي طريق غير معلوم.