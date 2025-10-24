قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ.. روحانيات تسكن شوارع دسوق ومليوني زائر على الأبواب
1780 جنيهًا زيادة | ارتفاع جنوني في أسعار الذهب .. والشعبة تكشف مفاجأة
الحسابات الفلكية حسمت الأمر .. ما موعد أول أيام شهر رمضان 2026؟
وزير الخارجية الألماني يلغي زيارته إلى الصين
إيقاف مروان عطية وكوكا الأبرز .. عقوبات الجولة الحادية عشرة من الدوري
الممنوعون من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
5 نقاط جوهرية.. بيان عاجل من الفصائل الفلسطينية حول اجتماعات القاهرة| تفاصيل
المتحف المصري الكبير.. أيقونة حضارية تحصد الجوائز العالمية وتستعد لافتتاح عالمي
تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
تقارير إعلامية: الفصائل الفلسطينية ترفض الضم والتهجير وتطرح خطة لإدارة وإعمار غزة
أرقام بدون أفعال ورفع قيمة الاشتراك .. ماذا قدم سلامة مع الاتحاد السكندري؟

محمد سلامة
محمد سلامة
حسام الحارتي

يواجه الاتحاد السكندري أزمات عديدة عقب رحيل محمد مصيلحي رئيس النادي الأسبق عن قيادة النادي وتقديم اعتذره رغم تحقيق نتائج إيجابية في كافة الألعاب الرياضية بالإضافة إلي الخدمات الإنشانية  في تاريخ النادي خلال فترة تواجده.

وتحمل محمد مصيلحي رئيس النادي الأسبق مبالغ مالية ضخمة من نفقته الشخصية على مدار السنوات الماضية من أجل تحقيق البطولات والحفاظ على استقرار النادي من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر.

وألمح  محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي في الوقت الحالي  في تصريحات سابقة إلى أن مجلس الإدارة بالكامل قد يستقيل إذا لم يعد مصيلحي إلى رئاسة النادي، لكنه تولى مهام الرئاسة بعد استقالة مصيلحي النهائية في يونيو 2025.

وصرح  محمدسلامة بأنه ضخ 100 مليون جنيه من أمواله الخاصة في النادي على مدار 3 أشهر
وأشرف محمدسلامة على إدارة النادي، بما في ذلك دعم فريق الكرة والتعاقد مع بعض الصفقات التي لم تقدم المستوي المنتظر لدي جماهير زعيم الثغر حيث وقعت كافة الاختيارات بإختيار أحمد سامي المدير الفني السابق للفريق .
وعقب تولي تامر مصطفي القيادة الفنية للفريق أبدي عدم إقناعه بكافة الصفقات التي تم التعاقد معاها وهو مايعني إهدار الأموال في صفقة غير لائقة بزعيم الثغر
وقرر مجلس الإدارة برئاسة سلامة زيادة قيمة العضويات الجديدة للنادي إلى 300 ألف جنيه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025. 
و أوضح سلامة أن الفجوة بين إيرادات ومصروفات النادي تقارب 140 مليون جنيه سنوياً.


ويتمسك محمد أحمد سلامة بقرارته دون اتخاذ رأي أغلبية مجلس إدارة الاتحاد السكندري وهو مايعوق إستكمال مخطط محمد مصيلحي رئيس الاتحاد لاسكندري السابق والتي تقود قلعة زعيم الثغر إلي طريق غير معلوم.

محمد مصيلحي الاتحاد السكندري سلامة أحمد سامي تامر مصطفي

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

