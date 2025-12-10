واقف عند بيتنا.. المتهمون بالتعدى على شخص بسلاح أبيض يعترفون بجريمتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على آخر بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاطل "مصاب بجروح قطعية" مقيم بدائرة القسم) إثر حدوث مشاجرة بينه وبين ( شخصين) قاما على إثرها بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض محدثان إصابته المنوه عنه .

أمكن ضبط المشكو فى حقهما (لأحدهما معلومات جنائية) ، بحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لتواجد الشاكى أمام منزلهما أكثر من مرة وبدون مبرر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





