أعلنتها التضامن الاجتماعي.. تفاصيل وشروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026

تصدرت شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026، اهتمامات الراغبين في التسجيل، خاصة مع الإعلان الرسمي عن عدد التأشيرات وآليات الاختيار، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء تلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية 2026، حتى الخميس 6 نوفمبر المقبل، وذلك لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم 1447هـ- 2026م، على أن يتم استبعاد أي طلبات تُقدم بعد هذا الموعد النهائي.
12 ألف تأشيرة حج للجمعيات الأهلية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة حج تنفذها المؤسسة هذا العام، مع التشديد على تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالرحلات مبكرًا.
وسيتم اختيار الحجاج عبر قرعة إلكترونية علنية تُجرى مركزيًا على بوابة الحج الموحدة منتصف نوفمبر المقبل، وفقًا لنسب الطلبات في كل محافظة، مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، وتُعلن نتائج القرعة النهائية على الموقع الإلكتروني للوزارة.
شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026
أوضح أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن من أبرز شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026:
ـ أن يكون المتقدم عضوًا في الجمعية الأهلية ومسددًا للاشتراك السنوي.
ـ أن تكون الجمعية مسجلة قبل 1 يوليو 2025.
ـ عدم وجود دعاوى قضائية ضد الجمعية أو قرارات حل من الجهات المعنية.
ـ أن يكون المتقدم مقيمًا بالمحافظة التي يقدم من خلالها، وفقًا للبطاقة أو مستند الإقامة.
ـ ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء الحج من قبل.
ـ يجب أن يكون مصري الجنسية وكامل الأهلية، ولا يقل السن عن 21 عامًا (و18 عامًا للمرافقين).
ـ يُشترط وجود مرافق للمتقدمين فوق 75 عامًا، أو من أصحاب الإعاقة الحركية أو البصرية.
الفئات غير المسموح لها بالتقديم
أكد عبدالموجود أن هناك فئات محددة لن يُسمح لها بالتقديم لأسباب صحية، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، أبرزهم:
ـ مرضى الفشل الكلوي
ـ مرضى الأورام
ـ أمراض القلب المتقدمة
ـ أمراض تليف الرئة
ـ الحوامل في الشهور الأولى والأخيرة
ـ مرضى الزهايمر والأمراض المعدية النشطة مثل السل والحميات النزفية.
التسجيل والمراجعة الإلكترونية
يمكن التقديم من خلال بوابة الحج الموحدة اضغط هـــنـــــا، بعد سداد الرسوم إلكترونيًا، حيث يتم مراجعة الطلب من قبل مديريات التضامن الاجتماعي المختصة. كما يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وسيتم توزيع استمارات التقديم من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات الأهلية المستوفية للشروط، ويتم ملؤها من قبل المتقدمين ومرافقيهم بحد أقصى ثلاثة أشخاص من الأقارب، حيث يُشترط عدم تسجيل المواطن في أكثر من جهة (سياحة أو وزارة الداخلية)، حيث يتم اعتماد أول طلب مسجل فقط.
وتستمر الوزارة في تلقي الاستفسارات والطلبات الخاصة بشروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026، من خلال بوابتها الرسمية ومديريات التضامن بالمحافظات، مع التأكيد على الشفافية والمساواة في الاختيار عبر النظام المركزي للقرعة.