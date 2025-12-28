قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

دسوق في المقدمة.. ننشر نتائج التقييم الشهري لأداء مراكز ومدن كفر الشيخ

محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، نتائج التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن عن شهر ديسمبر 2025.

دسوق في الصدارة

وجاء ترتيب المراكز كالتالي: مركز ومدينة دسوق في المركز الأول، يليه مركز بيلا في المركز الثاني، ومركز سيدي سالم في المركز الثالث.

أما ترتيب المدن جاءت مدينة مصيف بلطيم في المركز الأول، ومدينة سيدي غازي في المركز الثاني، ومدينة مسير في المركز الثالث.

 يأتي هذا التقييم في إطار حرص المحافظة ، على رفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة وتحسين مستوى الأداء التنفيذي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمنظومة العمل المحلي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأعلن المحافظ، هذا التقييم بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام نبيه، مساعد مدير الأمن، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

معايير التقييم

وأكد محافظ كفرالشيخ ، أن عملية التقييم تتم وفق معايير دقيقة تشمل متابعة ملفات «شكاوى المواطنين» و«التصالح» و«التقنين» و«النظافة»، إلى جانب «المتغيرات المكانية» ومستوى أداء «المراكز التكنولوجية»، و«الإيرادات» و«غرف العمليات».

وأشار إلى أن التقييم شمل ملفات «الإنارة والإشغالات والإعلانات»، وكفاءة «الحملة الميكانيكية»، وسرعة تنفيذ مشروعات «الخطة الاستثمارية»، فضلًا عن «المنشآت الآيلة للسقوط» و«رخص المحلات»، بهدف تعزيز كفاءة العمل الميداني وتحقيق الانضباط الإداري، مشيدًا بجهود رؤساء المراكز والمدن والعاملين لما بذلوه من جهد مخلص لتحقيق أعلى النتائج.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ دسوق بيلا

