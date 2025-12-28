دسوق في المقدمة.. ننشر نتائج التقييم الشهري لأداء مراكز ومدن كفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، نتائج التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن عن شهر ديسمبر 2025.

دسوق في الصدارة

وجاء ترتيب المراكز كالتالي: مركز ومدينة دسوق في المركز الأول، يليه مركز بيلا في المركز الثاني، ومركز سيدي سالم في المركز الثالث.

أما ترتيب المدن جاءت مدينة مصيف بلطيم في المركز الأول، ومدينة سيدي غازي في المركز الثاني، ومدينة مسير في المركز الثالث.

يأتي هذا التقييم في إطار حرص المحافظة ، على رفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة وتحسين مستوى الأداء التنفيذي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمنظومة العمل المحلي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأعلن المحافظ، هذا التقييم بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام نبيه، مساعد مدير الأمن، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

معايير التقييم

وأكد محافظ كفرالشيخ ، أن عملية التقييم تتم وفق معايير دقيقة تشمل متابعة ملفات «شكاوى المواطنين» و«التصالح» و«التقنين» و«النظافة»، إلى جانب «المتغيرات المكانية» ومستوى أداء «المراكز التكنولوجية»، و«الإيرادات» و«غرف العمليات».

وأشار إلى أن التقييم شمل ملفات «الإنارة والإشغالات والإعلانات»، وكفاءة «الحملة الميكانيكية»، وسرعة تنفيذ مشروعات «الخطة الاستثمارية»، فضلًا عن «المنشآت الآيلة للسقوط» و«رخص المحلات»، بهدف تعزيز كفاءة العمل الميداني وتحقيق الانضباط الإداري، مشيدًا بجهود رؤساء المراكز والمدن والعاملين لما بذلوه من جهد مخلص لتحقيق أعلى النتائج.