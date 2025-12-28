محافظ كفر الشيخ يعلن نتائج التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، نتائج التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن عن شهر ديسمبر 2025، والذي يأتي في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة وتحسين مستوى الأداء التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمنظومة العمل المحلي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام نبيه، مساعد مدير الأمن، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن عملية التقييم تتم وفق معايير دقيقة تشمل متابعة ملفات «شكاوى المواطنين» و«التصالح» و«التقنين» و«النظافة»، إلى جانب «المتغيرات المكانية» ومستوى أداء «المراكز التكنولوجية»، و«الإيرادات» و«غرف العمليات»، بالإضافة إلى ملفات «الإنارة والإشغالات والإعلانات»، وكفاءة «الحملة الميكانيكية»، وسرعة تنفيذ مشروعات «الخطة الاستثمارية»، فضلًا عن «المنشآت الآيلة للسقوط» و«رخص المحلات»، بهدف تعزيز كفاءة العمل الميداني وتحقيق الانضباط الإداري، مشيدًا بجهود رؤساء المراكز والمدن والعاملين لما بذلوه من جهد مخلص لتحقيق أعلى النتائج.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن الهدف من التقييم لا يقتصر على ترتيب المراكز والمدن، بل يهدف إلى تحفيز روح التنافس الإيجابي وتشجيع القيادات المحلية على تحقيق مزيد من الإنجاز الميداني لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد متابعة دقيقة للأداء التنفيذي ومحاسبة واضحة وفق معدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، في إطار رؤية الدولة لبناء جهاز إداري كفء يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.