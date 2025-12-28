قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ كفر الشيخ يترأس اجتماع المجلس التنفيذي.. وهذه أبرز المناقشات| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات التنفيذية والخدمية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات بمختلف المراكز والمدن، إلى جانب استعراض آليات تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية في المدن والقرى، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقد حضر الاجتماع الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام نبيه، مساعد مدير الأمن، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، ونورا سمير، مدير إدارة المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية.

وناقش المجلس عددًا من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى المرافق العامة والخدمات، ودفع جهود التنمية المتكاملة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واستهل محافظ كفرالشيخ الاجتماع بتقديم التهنئة لأبناء المحافظة والإخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، مكلفًا بالاستعداد الكامل لاحتفالات عيد الميلاد من خلال رفع كفاءة محيط الكنائس والشوارع وأماكن الاحتفالات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير أعلى معدلات التأمين والانضباط.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لمديرية الأمن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية على جهودهم المبذولة خلال انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا نجاح العملية الانتخابية كان بجهود جميع أجهزة المحافظة وأبناءها الكرام، مشيرًا إلى أن هذا المستوى المتميز أصبح نهجًا ثابتًا في المحافظة خلال كافة الاستحقاقات الوطنية.

واستعرض محافظ كفر الشيخ عددًا من المبادرات والمشروعات الجارية، منها مبادرة «تمهيد الطرق» في قرى ومراكز المحافظة بمعدات المراكز والمدن والتدخل السريع، مع الإشادة بجهود رئيس مدينة سيدي سالم في تنفيذ المبادرة بتنفيذ 12 طريقًا مشيداً بالمشاركة المجتمعية المتميزة من أهالي سيدي سالم.

كما استعرض مبادرة «كفرالشيخ بتنور» ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، لتطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة من خلال صيانة وتغيير أعمدة وكشافات الإنارة والاستفادة من الأعمدة المتهالكة وتوفير وترشيد الطاقة، إلى جانب مبادرة «صيانة المعدات المتهالكة» بدلًا من تكهينها حفاظًا على المال العام، وتعميمها في جميع المراكز والقرى.

وأكد محافظ كفرالشيخ نجاح مبادرة «أسواق اليوم الواحد»، التي تم تنظيمها في المراكز والمدن بهدف دعم المواطنين وتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى مشروع تطوير المدخل الرئيسي للمحافظة بدءًا من«مدخل 30 يونيو»، حتى ميدان الملك عبدالله وجامعة كفرالشيخ، بمشاركة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن باعتباره نقلة حضارية تتضمن زراعة الأشجار المثمرة والنخيل ورفع كفاءة الطريق وتطوير منظومة الإنارة، مؤكدًا فخره بهذا العمل الذي يليق بأبناء المحافظة، موجهًا بتكرار التجربة في كافة المراكز والمدن بالتنسيق مع لجنة الهوية البصرية وجامعة كفرالشيخ.

