رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات كليات الأهلية .. صور

تفقد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول، بجامعة كفر الشيخ الأهلية للعام الجامعي 2025/ 2026م.

جاء ذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وانتظام العمل داخل اللجان، وذلك برفقة الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، بحضور الدكتور صباح ابو الفتوح عميد كلية التمريض.

وخلال جولته داخل لجان الامتحانات، تابع رئيس جامعة كفر الشيخ، انتظام العملية الامتحانية والتزام الطلاب بالتعليمات المعلنة، وكذلك تطبيق الضوابط المنظمة للامتحانات داخل الكليات المختلفة، كما تفقد تجهيزات القاعات واللجان واطمأن على توفير بيئة مناسبة للطلاب تؤمّن لهم أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنظمة.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، حرص إدارة الجامعة على توفير أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية، وضمان سير الامتحانات وفق معايير دقيقة تضمن المصداقية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما أشاد بانضباط اللجان وحسن تنظيم سير الامتحانات، موجّهًا الشكر للقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لمجهوداتهم في الإعداد والتنظيم والمتابعة المستمرة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية متميزة، تعتمد على أحدث أساليب التدريس والتقويم، بما يعزز من جودة مخرجات التعليم ويرفع من مستوى جاهزية الطلاب لسوق العمل.

من جانبه، أوضح الدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، أن الامتحانات تسير وفق خطة دقيقة تم إعدادها مسبقًا، شملت تجهيز اللجان وتوفير مراقبين مدربين، إضافة إلى متابعة فنية مستمرة لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، مضيفاً أن الجامعة تحرص على دعم طلابها وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان أداء الامتحانات في أفضل الظروف.

وفي ختام الجولة، شدد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، على استمرار المتابعة الميدانية خلال فترة الامتحانات، تنفيذًا لسياسة الجامعة في التواصل المستمر مع الطلاب وتقديم الدعم الكامل لهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.