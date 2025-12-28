قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سندرلاند يتعادل مع ليدز يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي
أخبار السيارات| فورد توروس 2026 الفيس ليفت .. فحوصات أساسية للعربيات خلال الشتاء
ما وراء الصناديق.. الساعات الأخيرة ترسم ملامح جولة الإعادة
القبض على شخص بحوزته أموالا وبطاقات شخصية للناخبين في سوهاج
تفاصيل إصابة ثنائي الزمالك في مباراة بلدية المحلة بـ كأس مصر
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات كليات الأهلية .. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول، بجامعة كفر الشيخ الأهلية للعام الجامعي 2025/ 2026م.

جاء ذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وانتظام العمل داخل اللجان، وذلك برفقة الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، بحضور الدكتور صباح ابو الفتوح عميد كلية التمريض.

وخلال جولته داخل لجان الامتحانات، تابع رئيس جامعة كفر الشيخ، انتظام العملية الامتحانية والتزام الطلاب بالتعليمات المعلنة، وكذلك تطبيق الضوابط المنظمة للامتحانات داخل الكليات المختلفة، كما تفقد تجهيزات القاعات واللجان واطمأن على توفير بيئة مناسبة للطلاب تؤمّن لهم أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنظمة.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، حرص إدارة الجامعة على توفير أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية، وضمان سير الامتحانات وفق معايير دقيقة تضمن المصداقية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما أشاد بانضباط اللجان وحسن تنظيم سير الامتحانات، موجّهًا الشكر للقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لمجهوداتهم في الإعداد والتنظيم والمتابعة المستمرة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية متميزة، تعتمد على أحدث أساليب التدريس والتقويم، بما يعزز من جودة مخرجات التعليم ويرفع من مستوى جاهزية الطلاب لسوق العمل.

من جانبه، أوضح الدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، أن الامتحانات تسير وفق خطة دقيقة تم إعدادها مسبقًا، شملت تجهيز اللجان وتوفير مراقبين مدربين، إضافة إلى متابعة فنية مستمرة لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، مضيفاً أن الجامعة تحرص على دعم طلابها وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان أداء الامتحانات في أفضل الظروف.

وفي ختام الجولة، شدد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، على استمرار المتابعة الميدانية خلال فترة الامتحانات، تنفيذًا لسياسة الجامعة في التواصل المستمر مع الطلاب وتقديم الدعم الكامل لهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

منتخب مصر

اتحاد الكرة

مشغولات ذهبية

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

عداد الكهرباء

دواجن بيضاء

صورة ارشيفية

دعاء صلاة المغرب لطلب المغفرة من الذنوب

أذكار المساء

قيادات الأزهر يتفقَّدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج بجامعة الأزهر

سالي عاطف

د. منال إمام

محمد ماهر

د. أمل منصور

