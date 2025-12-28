قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة كفر الشيخ تنظم دورة لتنمية المهارات الكشفية والإرشادية للجوالة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، دورة تنمية وصقل المهارات الكشفية والإرشادية لطالبات الجوالة بالجامعة.

 جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الدورات الهادفة التي تسهم في تنمية وصقل المهارات القيادية والعملية لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن الأنشطة الكشفية تُعد أحد أهم أدوات بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، لما تغرسه من قيم الانتماء والعمل الجماعي والانضباط والمسؤولية المجتمعية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن دعم الأنشطة الطلابية يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبناء جيل واعٍ قادر على الإبداع والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا أن جامعة كفر الشيخ تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات طلابها في مختلف المجالات العلمية والرياضية والثقافية والكشفية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن الدورة تأتي ضمن خطة الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتهدف إلى إعداد كوادر طلابية متميزة تمتلك المهارات الكشفية والإرشادية الأساسية، وقادرة على العمل بروح الفريق والمشاركة الإيجابية في الأنشطة التطوعية وخدمة المجتمع.

وأشار الدكتور رشدي العدوي، إلى أن برنامج الدورة تضمن العديد من الفعاليات والجلسات التدريبية وورش العمل المتنوعة، شملت الجلسة الافتتاحية والتعريف بأهداف وأغراض الدورة، وقواعد التدريب الكشفي، إلى جانب ممارسات عملية في الخلاء لإتقان مهارات التخييم والحبال والطهي الخلوي وأعمال الريادة، فضلًا عن التعرف على التقاليد الكشفية والإرشادية مثل تحية العلم، وتقاليد الدوري والسمر.

كما شملت الدورة التدريب على مبادئ الإسعافات الأولية، وأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأنشطة التطوعية، وعددًا من ورش العمل التفاعلية التي أسهمت في تنمية مهارات المشاركين وصقل خبراتهم العملية.

واختُتمت فعاليات الدورة بتوزيع إفادات الحضور على المشاركين، بحضور نخبة متميزة من هيئة التدريب بجمعية المرشدات فرع كفر الشيخ، برئاسة الأستاذة نادية سالم، وعضوية القائدة وفاء عبد الصمد، والقائدة سارة الشيخ، والقائدة هبة سعفان، والقائدة يمنى محمد، وذلك وسط إشادة بمستوى التنظيم والمحتوى التدريبي للدورة.

جامعة كفر الشيخ جامعات أخبار كفر الشيخ كلية الزراعة

