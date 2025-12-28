حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن شرطة الإرهاب في إنجلترا تلقت بلاغات عدة ضد المجرم والإرهابي علاء عبد الفتاح، منوها بأن: «بي بي سي البريطانية كانت تتبنى حملة الإفراج عنه، وبعض البريطانيين تراجعوا حاليا عن دعمهم لعلاء عبد الفتاح بعد كشفهم حقيقته، وبدأوا شن حملات هجومية على الصحيفة بسبب دعمها لشخص إرهابي».

قتل وحرق أقسام الشرطة

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «اليوم وبعد سنوات عدة اعترف البريطانيون بأنفسهم بأن شبكة بي بي سي مدلسة؛ بسبب تجاهلها لمنشورات علاء التي حرض فيها على قتل وحرق أقسام الشرطة البريطانية سابقا».

وعلق أحمد موسى قائلا: «حساب الحكومة البريطانية على إكس أعلن أن كير ستارمر لم يكن يعلم بما نشره علاء عن بريطانيا، متسائلا: هل الإعلام والمنظمات الإنجليزية لم تعلم ما فعله علاء، هل سفارة بريطانيا في القاهرة لم تكن تعلم؟ هل مصر لم تبلغهم؟، كلها مصائب تلاحق ستارمر والمسئولين ومن أعطوا لعلاء الجنسية في 2021».