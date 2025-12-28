أحمد موسى: بريطانيا تأوي الإرهابيين لاستخدامهم في التوقيت المناسب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أيمن السباعي الذراع الأيمن لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة مقيم في بريطانيا الآن، والتي تأوي عددا كبيرا من الإرهابيين الدوليين؛ لاستخدامهم في التوقيت المناسب.

الوقائع والأدلة والمستندات

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «عرفتوا أنكم معندكوش حقوق إنسان وإننا على حق دائما، عمرنا ما ظلمنا حد بالوقائع والأدلة والمستندات».

إسقاط الأنظمة والمؤسسات

وعلق أحمد موسى قائلا: «بريطانيا تدافع عن المحرضين والإرهابيين والآن تدفع الثمن، خاصة أن علاء عبد الفتاح ومن على شاكلته يعملون لإسقاط الأنظمة والمؤسسات».

واستكمل أحمد موسى: «ياريت تخلوا علاء عبد الفتاح عندكم وابنوا له بيت وياريت منشوفهوش هنا تاني».