مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس
الوطنية للانتخابات تشكر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية لنقل الصورة الحقيقية للمشهد الانتخابي
تردد قناة SOLO CALCIO ITALIA لمتابعة كأس أمم إفريقيا 2026 مجانا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدير تعليم دمياط يهنئ كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

الكنيسه بدمياط
الكنيسه بدمياط
زينب الزغبي

ترأس  "ياســر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وفداً رفيع المستوى من قيادات التعليم بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد بكنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط.

​كان في استقبال الوفد الأب "بندليمون بشرى"، راعي الكنيسة، الذي أعرب عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التي تؤكد عمق الروابط الإنسانية والوطنية التي تجمع بين أبناء الشعب المصري بمختلف أطيافه.

​خلال اللقاء، نقل  ياســر عمــاره تحيات وتقدير كافة العاملين بقطاع التعليم في دمياط لإخوانهم من الأقباط، مؤكداً أن الأعياد والمناسبات الدينية هي فرصة حقيقية لتجديد روح المحبة والمواطنة، وأن قطاع التعليم يحرص دوماً على غرس هذه القيم في نفوس الطلاب ليكونوا حائط صد منيعاً ضد أي أفكار تفرق بين أبناء الوطن الواحد.

​من جانبه، أشاد الأب بندليمون بشرى بدور مديرية التربية والتعليم بدمياط في بناء العقول وتهذيب النفوس، مثمناً حرص وكيل الوزارة والوفد المرافق له على مشاركة الكنيسة أفراحها بالعيد، وهو ما يعكس صورة حضارية مشرفة لمحافظة دمياط العريقة.

​اختتمت الزيارة بتبادل عبارات التهنئة والتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء سادتها البهجة والمودة، مع التأكيد على استمرار التعاون والتواصل الدائم بما يخدم العملية التعليمية والمجتمع الدمياطي.

دمياط محافظ دمياط الاب بندلمون التربيه والتعليم

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

