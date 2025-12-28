مدير تعليم دمياط يهنئ كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

ترأس "ياســر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وفداً رفيع المستوى من قيادات التعليم بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد بكنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط.

​كان في استقبال الوفد الأب "بندليمون بشرى"، راعي الكنيسة، الذي أعرب عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التي تؤكد عمق الروابط الإنسانية والوطنية التي تجمع بين أبناء الشعب المصري بمختلف أطيافه.

​خلال اللقاء، نقل ياســر عمــاره تحيات وتقدير كافة العاملين بقطاع التعليم في دمياط لإخوانهم من الأقباط، مؤكداً أن الأعياد والمناسبات الدينية هي فرصة حقيقية لتجديد روح المحبة والمواطنة، وأن قطاع التعليم يحرص دوماً على غرس هذه القيم في نفوس الطلاب ليكونوا حائط صد منيعاً ضد أي أفكار تفرق بين أبناء الوطن الواحد.

​من جانبه، أشاد الأب بندليمون بشرى بدور مديرية التربية والتعليم بدمياط في بناء العقول وتهذيب النفوس، مثمناً حرص وكيل الوزارة والوفد المرافق له على مشاركة الكنيسة أفراحها بالعيد، وهو ما يعكس صورة حضارية مشرفة لمحافظة دمياط العريقة.

​اختتمت الزيارة بتبادل عبارات التهنئة والتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء سادتها البهجة والمودة، مع التأكيد على استمرار التعاون والتواصل الدائم بما يخدم العملية التعليمية والمجتمع الدمياطي.