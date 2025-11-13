محمد إسماعيل: الانضمام لمنتخب مصر شرف كبير وأتمنى تحقيق إنجاز مع الفراعنة

أعرب محمد إسماعيل، لاعب نادي الزمالك و منتخب مصر، عن سعادته البالغة بالانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني الحالي تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أن ارتداء قميص الفراعنة يمثل شرفًا كبيرًا لأي لاعب مصري.

إسماعيل: الانضمام للمنتخب شرف لا يوصف

قال إسماعيل في تصريحات تليفزيونية: “سعيد جدًا بالانضمام لمنتخب مصر، وده شرف كبير ليا ولأي لاعب مصري يحلم بتمثيل بلده.”

وأضاف: “أوجه الشكر للكابتن حسام حسن والجهاز الفني على ثقتهم فيَّ، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع وأقدم أفضل ما عندي.”

استقبال رائع داخل معسكر الفراعنة

وأكد نجم الزمالك أن أجواء المنتخب إيجابية للغاية، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين الكبار في المعسكر استقبلوه بشكل مميز وساعدوه على الاندماج سريعًا داخل الفريق.

وأوضح إسماعيل: “استقبال اللاعبين الكبار كان ممتاز، وده خلاني أحس إني بين إخواتي، وإن شاء الله أقدر أظهر بمستوى جيد وأكون إضافة للمنتخب.”

المنتخب يواصل استعداداته في الإمارات

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته اليومية على استاد العين بالإمارات، استعدادًا لخوض المباراة الودية أمام منتخب أوزبكستان المقرر إقامتها في السادسة مساء يوم 14 نوفمبر الجاري على استاد هزاع بن زايد الدولي.

حضور إداري لدعم اللاعبين

شهد مران المنتخب حضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الأول، من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين قبل المواجهات المقبلة.

الفراعنة يستعدون لأمم إفريقيا في المغرب

ويستعد المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب الشهر المقبل، وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج مميزة تعيد البريق للكرة المصرية تحت قيادة “العميد”.



