استدعاء محمد عادل وإسلام سمير لمعسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان، استدعاء الثنائي محمد عادل من نادي سيراميكا كليوباترا،وإسلام سمير من نادي الاتحاد السكندري ، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًا.



كما تقرر استبعاد كلًّا من عمرو السولية مصطفي شلبي وأحمد ربيع حيث تبين من الفحص الطبي اصابتهم قبل الدخول للمعسكر.



ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائرييومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولةكأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.