إجراء أخير من أحمد عبد الرؤوف بعد الرحيل عن الزمالك
34 محطة محولات.. جهود الكهرباء خلال 2025 لتغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي
الجاموسي بـ320 جنيهاً.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء والشعبة تكشف مفاجأة
2 مليون عداد كودي ومحاضر بسرقة 4.2 مليار كيلووات.. إجراءات الكهرباء في 2025
الحكومة: 2025 سجلت أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري وأكبر زيادة بالصادرات غير البترولية
تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
عمليات تدمير إسرائيلية ممنهجة لمدن قطاع غزة

هاجر ابراهيم

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ بداية هذا العام عمليات التدمير الواسعة في مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار تصعيد عسكري لم يتوقف حتى الآن.

وأوضح جبر خلال رسالة على الهواء، أن الاحتلال استكمل تدمير مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب القطاع، إلى جانب محافظات الشمال التي تضم جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، حيث تعرضت هذه المناطق لدمار شبه كامل، إضافة إلى استمرار عمليات التجريف والنسف في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

وأضاف جبر أن هذا العام شهد استمرار سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على نحو 57% من مساحة قطاع غزة، فيما يُعرف بالمناطق الصفراء، التي لا تزال تتعرض لعمليات تدمير ممنهجة عبر القصف المدفعي المتواصل.

وأشار إلى أن القصف يتركز بشكل خاص على المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، حيث أُصيب صباح اليوم طفل جراء إطلاق نار من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت تلك المناطق.

