عمليات تدمير إسرائيلية ممنهجة لمدن قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ بداية هذا العام عمليات التدمير الواسعة في مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار تصعيد عسكري لم يتوقف حتى الآن.

وأوضح جبر خلال رسالة على الهواء، أن الاحتلال استكمل تدمير مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب القطاع، إلى جانب محافظات الشمال التي تضم جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، حيث تعرضت هذه المناطق لدمار شبه كامل، إضافة إلى استمرار عمليات التجريف والنسف في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

وأضاف جبر أن هذا العام شهد استمرار سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على نحو 57% من مساحة قطاع غزة، فيما يُعرف بالمناطق الصفراء، التي لا تزال تتعرض لعمليات تدمير ممنهجة عبر القصف المدفعي المتواصل.

وأشار إلى أن القصف يتركز بشكل خاص على المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، حيث أُصيب صباح اليوم طفل جراء إطلاق نار من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت تلك المناطق.