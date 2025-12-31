مراسل "القاهرة الإخبارية": إسرائيل تواصل عمليات تدمير ممنهجة في قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استكملت تدمير مدينة رفح جنوب القطاع، إلى جانب مناطق شمالية مثل جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، حيث تعرضت هذه المدن لدمار شبه كامل.

استمرار التجريف والنسف في خان يونس

وأوضح جبر أن العمليات تشمل أيضاً المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، مع استمرار التجريف والنسف، في إطار تصعيد عسكري مستمر منذ بداية العام.

سيطرة الاحتلال على نحو 57% من غزة

وأشار جبر إلى أن الاحتلال يسيطر حالياً على حوالي 57% من مساحة القطاع، والمعروفة بالمناطق الصفراء، التي لا تزال تتعرض للقصف المدفعي المنهجي والمتواصل.

إصابة مدنيين جراء القصف

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بإصابة طفل صباح اليوم نتيجة إطلاق نار من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح.