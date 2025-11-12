أحمد حسن يكشف تفاصيل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر ورد دياب المفاجئ

قال أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، إن الجهاز الفني للمنتخب تواصل مع رابطة الأندية المصرية للتنسيق بشأن خطة الإعداد لكأس العرب، موضحا أن جميع الأندية أبدت تعاونها.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج أوضة اللبس مع الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار: “يورشيتش وافق على ترك لاعبيه للمنتخب، لكنه اشترط تأجيل مباريات بيراميدز ومنحهم أريحية، لكن الرابطة رفضت التأجيل بسبب تأثيره على نهاية الدوري”.

وأكد أحمد حسن أن الجهاز الفني كان يأمل في انضمام لاعبي بيراميدز للمنتخب، موضحا: “مش عايزين نضغط على حد، لكن كنا نتمنى تواجدهم معنا في كأس العرب”.

وكشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، تفاصيل تواصله مع أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، لحل أزمة مشاركة لاعبي بيراميدز مع المنتخب خلال فترة كأس العرب المقبلة.

وقال حسن : “تواصلت مع أحمد دياب بشكل مباشر لحل أزمة تأجيل مباريات بيراميدز في ديسمبر، وبلغني بالحرف الواحد أنه مفيش أي حلول، وأقسم لي أن التأجيل هيأثر على موعد نهاية الدوري”.

وأوضح مدير المنتخب أن الجهاز الفني كان يأمل في تواجد لاعبي بيراميدز ضمن صفوف المنتخب خلال البطولة، مضيفًا: “مش عايزين نضغط على حد، لكن كنا نتمنى انضمامهم لأننا في النهاية نمثل مصر، وهدفنا مصلحة الجميع”.

وأكد أحمد حسن أن التعاون مستمر مع باقي الأندية مثل الأهلي والزمالك، مشيدًا بالتزام اللاعبين ورغبتهم في تمثيل المنتخب بصورة مشرفة.