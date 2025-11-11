قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
رياضة

استدعاء ثلاثي جديد لمعسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب بعد صدمة بيراميدز

إسراء أشرف

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة حلمي طولان، استدعاء الثلاثي رجب نبيل وكريم الدبيس من صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، إضافة إلى حسام حسن من نادي مودرن سبورت، للانضمام إلى معسكر المنتخب الجاري، وذلك كبدائل عن لاعبي نادي بيراميدز.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين وديتين أمام الجزائر يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس العرب المقررة إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وجاء استدعاء الثلاثي بعدما وجه نادي بيراميدز صدمة قوية للمنتخب المصري الثاني، بقيادة حلمي طولان، حيث رفض التفريط في خدمات أربعة من لاعبيه للانضمام إلى معسكر المنتخب، الذي يعد جزءًا من استعدادات الفريق للمشاركة في البطولة.

وبرر نادي بيراميدز رفضه استدعاء اللاعبين بعدم قدرة رابطة الأندية المصرية على تأجيل مباراتين للفريق ضمن منافسات الدوري الممتاز خلال فترة البطولة العربية، ما جعل مشاركة اللاعبين في المعسكر غير ممكنة.

وأشار النادي إلى أن هؤلاء اللاعبون مدرجون ضمن خطط الجهاز الفني للفريق للمشاركة في كأس التحدي في ديسمبر المقبل، وهو ما استدعى رفضهم الانضمام إلى معسكر منتخب مصر الثاني.

وبناءً على ذلك، أبلغ نادي بيراميدز الجهاز الفني للمنتخب بعدم الموافقة على استدعاء هؤلاء اللاعبين في معسكر كأس العرب.

وكان فريق بيراميدز قد حل في المركز الرابع ببطولة السوبر المصري بعد خسارته أمام الزمالك، بينما جاء نادي سيراميكا كليوباترا في الترتيب التالي في البطولة التي أقيمت بالإمارات.

