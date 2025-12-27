ناقد رياضي: السلطات المغربية تسعى لتنظيم دخول الجماهير مباريات مصر حفاظا على الجميع

علق محمود شوقي الناقد الرياضي، على فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا والتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال محمود شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حسام حسن يثق في محمد الشناوي لحراسة المرمى وهو كان رجل مباراة جنوب أفريقيا".

وتابع محمود شوقي :" اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم أصدرت بيان بأهمية حضور مباريات البطولة بتذاكر ".

وأكمل محمود شوقي :" لأول مرة يحضر جماهير لمباراة لمنتخب أجنبي وحضر أمس 45 الف متفرج وكان يتواجد خارج الاستاد 15 الف متفرج وهذه أول مرة تحدث ".

وتابع محمود شوقي:" السلطات المغربية متعاونة كثيرا مع الجماهير وتسعى لتنظيم دخول الجماهير لمباريات مصر حفاظا على الجميع وليس تعنتا".