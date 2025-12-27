معروف و أبو الرجال وأحمد حسام يسجلون الظهور الثالث في أمم أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، تعيين الثلاثي المصري محمد معروف ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ضمن حكام الجولة الثانية بدور المجموعات لمنافسات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

الجابون و موزمبيق:

محرز المالكي حكما للساحة ويعاونه كلا من خليل الحساني مساعد أول، والمصري أحمد حسام طه مساعد ثان والسوداني محمود إسماعيل شانتير حكما رابعا والسوداني ياسر عبدالعزيز حكما لتقنية الفيديو والتونسي هيثم قيراط حكم مساعد لتقنية الفيديو .

تقام المباراة غدا الأحد 28 ديسمبر الحالي ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي ستقام في تمام الساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ستاد ادرار اكادير

كوت ديفوار و الكاميرون

مصطفى غربال حكما للساحة ويعاونه كلا من جيرسون إيميليانو دوس سانتوس مساعد أول والمصري محمود أبو الرجال مساعد ثاني والمصري محمد معروف حكما رابعا والموريتاني دحان بيده حكما لتقنية الفيديو وصادو براهمو حكم مساعد لتقنية الفيديو .

تقام المباراة غدا الاحد 28 ديسمبر الحالي ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ستاد مراكش واحة سيدي براهيم .