تشكيل تنزانيا وأوغندا في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي تنزانيا وأوغندا التشكيل الأساسي لكل منهما، قبل مواجهتهما المرتقبة في الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، في لقاء يسعى خلاله الطرفان لحصد نقاط ثمينة في سباق التأهل.

تشكيل منتخب أوغندا

حراسة المرمى: أونيانجو

خط الدفاع: سيمكولا – سيبيك – بوبوسي – ماتو

خط الوسط: موتيابا – بابا – أوبيتا – أوكيلو

خط الهجوم: سسيموجابي – كايوندو.

ويقود الحارس المخضرم أونيانجو منتخب أوغندا داخل الملعب، في ظل اعتماد الجهاز الفني على مزيج من الخبرة والانضباط الدفاعي، مع الرهان على التحولات السريعة في الثلث الهجومي.

تشكيل منتخب تنزانيا

حراسة المرمى: فوبا

خط الدفاع: عبدالله – فيي توتو – مسوفا – موامنيوتو

خط الوسط: محمد حسين – ميرو شي – كيلفين جون

خط الهجوم: منوجا – ألاراخيا – مابولا

ويعتمد منتخب تنزانيا على قوة وسط الملعب والسرعات في الخط الأمامي، مع تولي موامنيوتو شارة القيادة داخل المستطيل الأخضر، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المجموعة.