بعد انفصاله عن داليا مصطفى .. حقيقة ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم | تفاصيل
شبورة كثيفة وأمطار تمتد إلى القاهرة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس غدا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مُسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات
مجلس الشورى اليمني يطالب بانسحاب قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة
التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
تشكيل تنزانيا وأوغندا في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025

منتخبي تنزانيا وأوغندا
منتخبي تنزانيا وأوغندا
إسلام مقلد

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي تنزانيا وأوغندا التشكيل الأساسي لكل منهما، قبل مواجهتهما المرتقبة في الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، في لقاء يسعى خلاله الطرفان لحصد نقاط ثمينة في سباق التأهل.

تشكيل منتخب أوغندا

حراسة المرمى: أونيانجو

خط الدفاع: سيمكولا – سيبيك – بوبوسي – ماتو

خط الوسط: موتيابا – بابا – أوبيتا – أوكيلو

خط الهجوم: سسيموجابي – كايوندو.

ويقود الحارس المخضرم أونيانجو منتخب أوغندا داخل الملعب، في ظل اعتماد الجهاز الفني على مزيج من الخبرة والانضباط الدفاعي، مع الرهان على التحولات السريعة في الثلث الهجومي.

تشكيل منتخب تنزانيا

حراسة المرمى: فوبا

خط الدفاع: عبدالله – فيي توتو – مسوفا – موامنيوتو

خط الوسط: محمد حسين – ميرو شي – كيلفين جون

خط الهجوم: منوجا – ألاراخيا – مابولا

ويعتمد منتخب تنزانيا على قوة وسط الملعب والسرعات في الخط الأمامي، مع تولي موامنيوتو شارة القيادة داخل المستطيل الأخضر، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المجموعة.

