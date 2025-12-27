سوهاج تنتخب.. حضور كثيف ومراقبة شعبية تمنع أي تجاوزات

قالت مراسلة قناة إكسترا نيوز من سوهاج أية الرفاعي، إن الإقبال على التصويت منذ اللحظات الأولى كان كبيرًا من جميع فئات المجتمع المصري، حيث شهدت اللجان تواجدًا مكثفًا من الرجال والسيدات، والشباب وكبار السن، إلى جانب ذوي الهمم، حرصًا منهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

تنظيم عملية التصويت

وأوضحت المراسلة، خلال رسالة لها على الهواء أن اللجان التي تواجدت بها تشمل لجنتين فرعيتين، واحدة للرجال وأخرى للسيدات، مما ساهم في تنظيم عملية التصويت بشكل سلس، وأضافت أن كبار السن كان لهم الدور البارز في الساعات الأولى، قبل أن يظهر الشباب والشابات لاحقًا بكثافة في المشهد الانتخابي، مؤكدين حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري بحرية كاملة.

وأشارت الرفاعي إلى أن محافظة سوهاج تضم سبع دوائر انتخابية، بإجمالي سبع لجان عامة تتولى الإشراف على 586 لجنة فرعية موزعة في 550 مقرًا انتخابيًا، ويحق لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 12 مرشحًا من بين 24 مرشحًا يتنافسون على مقاعد مجلس النواب وتبقى دائرة واحدة ستجرى بها جولة الإعادة يومي الثالث والرابع من يناير.

الرقابة الشعبية المباشرة

وأكدت مراسلة إكسترا نيوز أن أبرز ما ميز اليوم هو الرقابة الشعبية المباشرة من المواطنين، التي ساهمت في سرعة الإبلاغ عن أي محاولات للتأثير على الناخبين، والتدخل الفوري من قبل رجال الشرطة والجهات الأمنية، ما انعكس على غياب تام للدعاية الانتخابية داخل وخارج اللجان، سواء للأحزاب أو المستقلين، في أجواء من الشفافية والانضباط.

وأوضحت الرفاعي أن التنوع في المرشحين بين مستقلين وأحزاب – حيث يمثل الأحزاب ثمانية مرشحين والمستقلون 16 مرشحًا – أضفى ديناميكية واضحة على العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن تنظيم اللجان والنظام المتبع من قبل رجال الأمن أسهم في تسهيل عملية التصويت، مضيفة أن هذه الصورة تعكس الالتزام الكامل بسير العملية الانتخابية في محافظة سوهاج حتى قبل غلق اللجان.