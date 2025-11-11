قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الله يسامحها شيماء مراته | منشور صادم من سما المصري عن وفاة إسماعيل الليثي
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
رياضة

تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز فى أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد أول مباراتين لنادي بيراميدز في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ بيراميدز حامل اللقب وبطل أبطال القارة السمراء مشواره نحو الاحتفاظ باللقب باستضافة فريق ريفرز يونايتد النيجيري في السادسة من مساء يوم السبت ٢٢ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

بينما يخرج بيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات لمواجهة نظيره نادي باور ديناموز الزامبي على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا يوم السبت ٢٩ نوفمبر.


قرار المنتخب بعد صدمة بيراميدز 

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة حلمي طولان، استدعاء الثلاثي رجب نبيل وكريم الدبيس من صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، إضافة إلى حسام حسن من نادي مودرن سبورت، للانضمام إلى معسكر المنتخب الجاري، وذلك كبدائل عن لاعبي نادي بيراميدز.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين وديتين أمام الجزائر يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس العرب المقررة إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وجاء استدعاء الثلاثي بعدما وجه نادي بيراميدز صدمة قوية للمنتخب المصري الثاني، بقيادة حلمي طولان، حيث رفض التفريط في خدمات أربعة من لاعبيه للانضمام إلى معسكر المنتخب، الذي يعد جزءًا من استعدادات الفريق للمشاركة في البطولة.

وبرر نادي بيراميدز رفضه استدعاء اللاعبين بعدم قدرة رابطة الأندية المصرية على تأجيل مباراتين للفريق ضمن منافسات الدوري الممتاز خلال فترة البطولة العربية، ما جعل مشاركة اللاعبين في المعسكر غير ممكنة.

وأشار النادي إلى أن هؤلاء اللاعبون مدرجون ضمن خطط الجهاز الفني للفريق للمشاركة في كأس التحدي في ديسمبر المقبل، وهو ما استدعى رفضهم الانضمام إلى معسكر منتخب مصر الثاني.

وبناءً على ذلك، أبلغ نادي بيراميدز الجهاز الفني للمنتخب بعدم الموافقة على استدعاء هؤلاء اللاعبين في معسكر كأس العرب.

وكان فريق بيراميدز قد حل في المركز الرابع ببطولة السوبر المصري بعد خسارته أمام الزمالك، بينما جاء نادي سيراميكا كليوباترا في الترتيب التالي في البطولة التي أقيمت بالإمارات.

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

علي ماهر

أول تعليق لـ علي ماهر بشأن إنضمام 7 لاعبين من سيراميكا لمنتخب مصر

بيراميدز

بيراميدز خد مكان الزمالك في الكورة .. تعليق مثير من ناقد رياضي

الكاراتيه

النجار يدعو لدعم منتخب الكاراتيه في بطولة العالم ويشيد بدور الدولة والاتحاد

بالصور

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

انتخابات مجلس النواب.. الناخبون ينتظرون انتهاء الاستراحة واستئناف التصويت

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

