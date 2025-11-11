تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز فى أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد أول مباراتين لنادي بيراميدز في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ بيراميدز حامل اللقب وبطل أبطال القارة السمراء مشواره نحو الاحتفاظ باللقب باستضافة فريق ريفرز يونايتد النيجيري في السادسة من مساء يوم السبت ٢٢ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

بينما يخرج بيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات لمواجهة نظيره نادي باور ديناموز الزامبي على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا يوم السبت ٢٩ نوفمبر.



قرار المنتخب بعد صدمة بيراميدز

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة حلمي طولان، استدعاء الثلاثي رجب نبيل وكريم الدبيس من صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، إضافة إلى حسام حسن من نادي مودرن سبورت، للانضمام إلى معسكر المنتخب الجاري، وذلك كبدائل عن لاعبي نادي بيراميدز.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين وديتين أمام الجزائر يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس العرب المقررة إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وجاء استدعاء الثلاثي بعدما وجه نادي بيراميدز صدمة قوية للمنتخب المصري الثاني، بقيادة حلمي طولان، حيث رفض التفريط في خدمات أربعة من لاعبيه للانضمام إلى معسكر المنتخب، الذي يعد جزءًا من استعدادات الفريق للمشاركة في البطولة.

وبرر نادي بيراميدز رفضه استدعاء اللاعبين بعدم قدرة رابطة الأندية المصرية على تأجيل مباراتين للفريق ضمن منافسات الدوري الممتاز خلال فترة البطولة العربية، ما جعل مشاركة اللاعبين في المعسكر غير ممكنة.

وأشار النادي إلى أن هؤلاء اللاعبون مدرجون ضمن خطط الجهاز الفني للفريق للمشاركة في كأس التحدي في ديسمبر المقبل، وهو ما استدعى رفضهم الانضمام إلى معسكر منتخب مصر الثاني.

وبناءً على ذلك، أبلغ نادي بيراميدز الجهاز الفني للمنتخب بعدم الموافقة على استدعاء هؤلاء اللاعبين في معسكر كأس العرب.

وكان فريق بيراميدز قد حل في المركز الرابع ببطولة السوبر المصري بعد خسارته أمام الزمالك، بينما جاء نادي سيراميكا كليوباترا في الترتيب التالي في البطولة التي أقيمت بالإمارات.