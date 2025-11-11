قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
قرار من المحكمة بشأن دعوى شركة عقارية بالتجمع ضد شادي محمد
أول تعليق من جمعية المؤلفين والملحنين على حفل أم كلثوم في إسرائيل l خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يرفض انضمام لاعبيه لمنتخب مصر الثاني.. ما السبب؟

بيراميدز
بيراميدز
علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن رفض نادي بيراميدز انضمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمعسكر منتخب مصر الثاني في نوفمبر الجاري استعدادًا لكأس العرب.


وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"نادي بيراميدز يرفض انضمام لاعبيه لمنتخب مصر الثاني في بطولة العرب لرفض رابطة الأندية تأجيل مباراتيه مع بتروجيت و كهربا الإسماعيلية".


تفاقمت الأزمة بعدما شن المدير الفني حلمي طولان هجومًا حادًا على رابطة الأندية المصرية، متهمًا إياها بـ"عدم احترام المنتخب الوطني"، وملّحًا على أنه يفكر في تقديم استقالته إذا استمر التجاهل لبرنامج إعداد المنتخب.

وقال طولان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "قدمت برنامج إعداد كامل تمت الموافقة عليه، لكن الرابطة تجاهلته تمامًا عند إعلان جدول الدوري الجديد دون مراعاة معسكر المنتخب. المفروض أن المنتخبات هي الأساس لأنها تمثل مصر، لكن للأسف الاهتمام كله بالأندية ومصالحها الخاصة".

وأضاف أن منتخب المحليين سيبدأ معسكره يوم 25 نوفمبر، إلا أن إقامة مباريات للأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في نفس التوقيت تعطل استدعاء اللاعبين، مؤكدًا أنه لن يقبل "العمل في ظروف لا تحترم قيمة المنتخب".

نادي بيراميدز بيراميدز الإعلامي خالد الغندور لمعسكر منتخب مصر الثاني كأس العرب طولان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

النائب إبراهيم غطاس

برلماني: مشاركة المصريين بانتخابات النواب تعكس وعيًا سياسيًا ورسالة دعم لمؤسسات الدولة

الرئيس السيسي

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتحويل الاتصالات لقطاع إنتاجي تهدف لبناء دولة رقمية

انتخابات مجلس النواب 2025

إقبال الناخبين بلجان البحيرة في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الأولى

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد