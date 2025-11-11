بيراميدز يرفض انضمام لاعبيه لمنتخب مصر الثاني.. ما السبب؟

كشف الإعلامي خالد الغندور عن رفض نادي بيراميدز انضمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمعسكر منتخب مصر الثاني في نوفمبر الجاري استعدادًا لكأس العرب.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"نادي بيراميدز يرفض انضمام لاعبيه لمنتخب مصر الثاني في بطولة العرب لرفض رابطة الأندية تأجيل مباراتيه مع بتروجيت و كهربا الإسماعيلية".



تفاقمت الأزمة بعدما شن المدير الفني حلمي طولان هجومًا حادًا على رابطة الأندية المصرية، متهمًا إياها بـ"عدم احترام المنتخب الوطني"، وملّحًا على أنه يفكر في تقديم استقالته إذا استمر التجاهل لبرنامج إعداد المنتخب.

وقال طولان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "قدمت برنامج إعداد كامل تمت الموافقة عليه، لكن الرابطة تجاهلته تمامًا عند إعلان جدول الدوري الجديد دون مراعاة معسكر المنتخب. المفروض أن المنتخبات هي الأساس لأنها تمثل مصر، لكن للأسف الاهتمام كله بالأندية ومصالحها الخاصة".

وأضاف أن منتخب المحليين سيبدأ معسكره يوم 25 نوفمبر، إلا أن إقامة مباريات للأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في نفس التوقيت تعطل استدعاء اللاعبين، مؤكدًا أنه لن يقبل "العمل في ظروف لا تحترم قيمة المنتخب".