بيراميدز يصدم منتخب مصر قبل كأس العرب.. إيه الحكاية؟

وجه نادي بيراميدز صدمة قوية لمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، قبل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر.

جاء ذلك عقب رفض نادي بيراميدز التفريط في خدمات أربع لاعبين بين صفوفه من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في بطولة كأس العرب بقطر.

ورفض نادي بيراميدز ضم أربعة لاعبين إلى صفوف منتخب مصر الثاني قبل المشاركة في كأس العرب بقطر جاء بسبب رفض رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراتين للفريق السماوي في الدوري الممتاز خلال توقيت منافسات البطولة العربية.

وتذرع نادي بيراميدز بحاجته إلى خدمات أربعة لاعبين وضعهم حلمي طولان ضمن أجندة اختياراته فى معسكر بطولة كأس العرب بقطر، وذلك في إطار استعدادات الفريق السماوي للمشاركة في كأس التحدي خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأخطر نادي بيراميدز الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني عدم الموافقة على انضمام أربعة لاعبين في معسكر بطولة كأس العرب بقطر.

وتوج فريق بيراميدز المصري بكأس القارات الثلاث "آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ"، بالتغلب على مضيفه أهلي جدة السعودي بنتيجة 3 -1 في السعودية.

ويدين نادي بيراميدز بهذا الفوز لمهاجمه الكونغولي، فيستون ماييلي، الذي سجل الأهداف الثلاثة في الدقائق 21 و71 و75 من المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية.

يذكر أن نادي بيراميدز خسر أمام فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

كما خسر فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، الذي يقوده فنيا علي ماهر، بهدفين مقابل هدف في تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس السوبر المصري.